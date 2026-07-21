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深圳地鐵預演APEC安檢 排半小時才能進站引民眾不滿

中央社／ 香港21日電

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議預定11月在中國深圳市舉行。據報導，深圳近日為會議預演安檢，嚴密的檢查令部分民眾半個小時才能進入驗票閘門，造成秩序混亂，引發民眾不滿。

綜合中國和香港媒體報導，深圳地鐵20日起全面實施「逢包必檢、逢人必查」的安檢新規，當局解釋此舉是為了應對暑期客流高峰，保障乘客安全。但報導表示，由於APEC會議即將舉行，此舉被認為是預演安檢。

報導表示，在新規實施首天的早晚繁忙時段，多站出現逾100公尺人龍，坪洲、車公廟等客流大站乘客要等候約半小時才能入閘，大批上班族因此遲到，不少人在社交媒體發貼宣洩不滿。

據報導，截至昨晚，深圳地鐵微博評論區湧現近1000則留言，大量網民貼出車站大排長龍的照片，多站人龍由安檢機器延伸至站外約100公尺。

一些深圳市民批評，「早高峰（尖峰）搞這些形式主義，全部上班族都遲到」，呼籲集體投訴要求撤回新規；另有聲音批評實施倉卒，未提前增設安檢機器及人手，通知發布無緩衝期，執行方式「一刀切」，造成混亂。

報導表示，深圳地鐵前晚在官方微信及微博發文，聲稱因應暑假開始，外地遊客赴深、本地家庭親子短途出行需求擴大，加上早晚高峰上下班人流眾多，全線站內客流大增，昨天起全線實施「進站安檢全覆蓋」，以保障乘客安全。

但不少深圳市民猜測，這是為APEC會議的安檢進行預演。

APEC 深圳 香港

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