大陸強化涉台敘事 福建修整牡丹社事件將士墓群

在當前中日關係緊繃下，中國持續強化相關涉台歷史敘事。福建省地方檢察院正推動修整、建設「福州戍守台灣將士墓群」，彰顯1874年日本出兵台灣的牡丹社事件中，清政府維護主權的角色。

中國最高人民檢察院今天在其微信公眾發布，「檢察建議推動135名戍台將士安息處重煥莊嚴」。該墓群曾在2013年被中國列第七批全國重點文物保護單位。不過，福建省福州市馬尾區檢察院近日在履行公益訴訟檢察職責中發現，將士墓碑風化嚴重，部分碑文已無法辨識，周圍缺少歷史事件介紹等。

馬尾區檢察院檢察官翁迪州說，福州戍守台灣將士墓群是「近代反侵略鬥爭的重要史蹟，也是閩台血脈同宗、共同抵禦外敵的重要見證」。

文章介紹，福州戍守台灣將士墓群始建於1874年。清同治甲戌年，日本以「牡丹社事件」為藉口入侵台灣，福建船政大臣沈葆楨率軍援台禦敵。在戰鬥中陣亡或染瘴疫病死亡的135名將士歸葬於此。

文章說，在向馬尾區文旅局等部門發出檢察建議後，各項整改工作正在推進，屆時祭掃群眾將能詳細瞭解這段歷史。

日本以1871年漂流到台灣的琉球人被原住民殺害為由，在1874年出兵攻打台灣南部原住民各部落，是為牡丹社事件。當時清同治皇帝派遣船政大臣沈葆楨為欽差大臣，以巡閱為名來台，主持台灣海防及對各國的外交事務。戰事過後，大清政府和日本國兩方展開外交折衝。

牡丹社事件被認為是台灣近代史的重要轉捩點，這是日本自從明治維新以來首次對外用兵，也影響清廷對台治理政策轉變。

去年11月日相高市早苗「台灣有事論」的發言引發中國不滿，中方除了在現實面冷卻兩國之間各項交流，並重整、強化與日本鬥爭及涉台的歷史敘事。當時輿論界掀起「琉球地位未定論」，學術界積極推出「琉球學」，這被視為反制日方敘事的手段之一。