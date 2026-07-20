深水救壯漢！71歲勇嬤跳河救人拉扯20分鐘 上岸「轉身就走」家人全不知

英雄救人不分年齡！安徽近日發生一宗驚險的跳河事件，1名約30歲男子因感情問題躍入4至5公尺深的河中，危急關頭，1名71歲老婦挺身而出，帶同救生圈躍入深水施救，兩人在水中拉鋸約20分鐘後，終在路人協助下成功將男子救起。然而，這位「神勇婆婆」確認男子無礙後卻默默離開，家人對此事亦毫不知情，直到警方在網上發布尋人片段，其真實身份才曝光。

30歲男為情輕生 婆婆躍入深水施救

綜合大陸傳媒報導，事發於7月13日傍晚，安徽濉溪縣蕭濉新河邊，1名約30歲男子疑因感情問題從橋上一躍而下，企圖輕生，隨後在水中不斷掙扎。現場監視器片段及目擊者拍下驚險一刻，當時在附近的71歲老婦劉德芳聽到呼救聲，率先衝向岸邊，旁邊1名女子將護欄上的救生圈遞給她，劉婆婆接過救生圈並脫下鞋子後，直接躍入深達4、5公尺的河中，奮力向落水男游去。

水中拉鋸20分鐘 終推至淺水區

劉德芳游近後，發現落水者是一名壯漢。由於對方情緒失控，在水中不斷企圖掙脫，救援過程險象環生，劉德芳緊緊捉住該男子不放，兩人在水中僵持許久。而後借助救生圈的浮力，劉德芳在水中邊拉邊推，耗時約20分鐘，終於將男子推至淺水區，最終在岸上路人的協助下，眾人合力將落水男子拉上岸，成功挽回一命。

救人後默默離開 警方尋人揭身分

確認落水男子身體無大礙後，劉德芳未有留下姓名便悄悄離開現場回家更衣，事後，她對丈夫和子女亦對救人一事隻字不提。由於劉德芳未有表露身份，濉溪警方隨即翻查周邊監視器片段，並向現場市民了解情況，隨後發布網上尋人片段。直至7月14日，這位勇敢的71歲婆婆才為大眾所熟知。

劉德芳事後接受訪問時表示：「人命關天，當時的情景，誰都會主動上前的。當時什麼都沒想，時間就是生命，能救一條命就值了。」她謙稱這只是一件普通小事，沒必要宣揚。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

影／夫妻吵架狠父扔子入河！母捨命跳水救子 網怒：殺人未遂

母女大清早墮河呼救 72歲伯伯短袖短褲冬天跳河救人：肯定要救啊

文章授權轉載自《香港01》