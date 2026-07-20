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涉「銀狐」木馬案首犯自越南押解回陸 另11嫌落網

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸公安部20日表示，山東警方近日赴越南接收涉嫌破壞電腦信息系統案的首犯潘某君，並將其押解回國；另有11名嫌犯在廣東、廣西等地落網。圖為中越警方交接現場。圖／取自大陸公安部網安局
大陸公安部20日表示，山東警方近日赴越南接收涉嫌破壞電腦信息系統案的首犯潘某君，並將其押解回國；另有11名嫌犯在廣東、廣西等地落網。圖為中越警方交接現場。圖／取自大陸公安部網安局

大陸公安部20日表示，山東警方近日赴越南接收涉嫌破壞電腦信息系統案的首犯潘某君，並將其押解回國；另有11名嫌犯在廣東、廣西等地落網。

據大陸「公安部網安局」微信公眾號消息，2025年7月，山東淄博警方在辦案時發現，當地網民楊某搭建並維護多個釣魚網站，誘導用戶下載捆綁「銀狐」木馬病毒的軟體安裝包，藉此非法控制受害者電腦、竊取用戶資訊並牟利。

「銀狐」是一種木馬惡意程式，常被捆綁在偽裝成正常軟體的安裝包中。用戶下載安裝後，攻擊者可能遠端控制電腦，竊取帳號密碼、個人資料等資訊，並進一步用於詐騙或其他網路犯罪。

消息指，2025年7月至今年5月，警方持續偵辦並展開多輪集中收網，陸續破獲多個涉案犯罪集團。2025年8月，主要嫌犯潘某君潛逃境外，此後失去行蹤。大陸警方其後透過國際執法合作追查其下落。

今年6月4日，在大陸駐越南使館支持及越南警方配合下，潘某君在越南被捕。與此同時，大陸警方在廣東、廣西等地同步展開收網行動，逮捕其餘11名嫌犯。6月6日下午，潘某君被押解返回大陸。

越南 廣東 公安

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