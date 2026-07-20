陸公告20日至22日東海部分海域進行火箭發射 禁止駛入

上海海事局發布航行警告，7月20日至22日，每日6時至12時，東海部分海域進行火箭發射，禁止駛入。根據公告的座標位置，警戒區域約在上海洋山深水港東北方，推估應是總部位於山東海陽的商業航天企業「東方空間」的「引力一號」遙四運載火箭將進行衛星發射任務。

上海證券報7月14日曾報導，「引力一號」遙四運載火箭，預計7月22日搭乘「東方航天港」號發射船，在上海東部海域執行海上衛星發射任務。

報導稱，「引力一號」是東方空間研製的首型運載火箭，近地軌道運載能力6.5噸、500公里太陽同步軌道運載能力4.2噸，2024年1月首飛即創下「全球最大固體運載火箭、中國運力最大民商火箭」等多項紀錄。

上海證券報指出，「引力一號」憑借可靠性高、運載能力強、海陸通用、快速響應等優勢，可滿足低軌衛星規模化組網發射需求，目前已正式邁入常態化商業運營階段。

證券時報表示，在今年4月舉行的2026中國航天日活動期間，東方空間「引力」系列運載火箭、「原力」系列液體發動機等產品亮相成都，全方位呈現該公司「固液並存、循序漸進、有效迭代、系統創新」的研發理念，以及「大運力、可回收、航班化」方針戰略。

東方空間當時披露的信息顯示，「引力二號」處於在研階段，運載能力達到500公里太陽同步軌道15噸，瞄準大規模星座組網發射，計劃2026年實現首飛，同步開展可重複使用技術攻關，預計2026年底驗證。

「原力-110」液體發動機則採用液氧煤油推進劑，海平面推力達110噸，具備40%-110%大範圍深度變推能力，設計目標可重複使用20次以上，能大幅降低發射成本，為可回收火箭研發提供核心動力支撐。