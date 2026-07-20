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長春藝術季 夜遊新選擇

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

十八日晚，長春肆季南河岸線公園燈光璀璨，舞台演出、文創集市、美食攤位吸引眾多市民、遊客駐足。二○二六長春消夏藝術季在此開幕，未來四十餘天，精品劇目展演、草坪音樂會等活動將陸續舉行，為遊客提供更多夜間遊玩選擇。 　　

中新社報導，正值暑期，以「二十二℃的夏天」聞名的吉林迎來避暑旅遊旺季。夜間演藝、特色街區、沉浸式文旅體驗項目，成為不少遊客出行的新安排。　

「晚上很涼快，一邊看演出，一邊逛集市，一家人都覺得很舒服。」來自江蘇的遊客劉振華說，長春夜晚的旅遊體驗超出了預期。     　

夜遊熱度已延伸至吉林各地。在中俄邊境城市琿春，渤海古鎮景區夜幕下燈火通明。暑期高峰期間，景區日均接待遊客預計達一萬至一點五萬人次，其中俄羅斯遊客約占百分之十五。　　

此外，吉林市還依託松花江推出遊船夜遊、音樂市集等活動；延吉市圍繞布爾哈通河打造水上休閒項目；長白山推出森林夜遊、星空露營等產品。

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