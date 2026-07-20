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古典詩詞 兩岸青年學子共吟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
近日，二○二六兩岸青年峰會專場活動，兩岸青年古典詩詞聯吟在北京舉行。本報北京傳真
近日，二○二六兩岸青年峰會專場活動，兩岸青年古典詩詞聯吟在北京舉行。本報北京傳真

「拊我畜我，長我育我，顧我複我，出入腹我…」日前，作為二○二六兩岸青年峰會的專場活動之一，兩岸青年古典詩詞聯吟日前在北京師範大學舉辦。活動現場，北京師範大學的南山詩社與台灣輔仁大學的東籬詩社連袂合唱古典詩詞。兩岸青年以傳統文化為紐帶，共赴一場跨越海峽的文化之約。

「南山」、「東籬」出自陶淵明的「采菊東籬下，悠然見南山」。北京師範大學南山詩社社長于海生講起與東籬詩社成員初會面的場景時說道，「我們齊唱經典曲目《蓼莪》，在沒提前排練的情況下竟完美呈現了合作，我想這正是兩岸文化血濃於水、同根同源的最好詮釋。」

活動上，兩岸青年帶來經典詩詞吟唱《從軍行》《將進酒》《詩經·小雅·蓼莪》，「同台吟唱讓我印象深刻，希望可以和南山詩社有更多的合作交流。」台灣輔仁大學東籬詩社成員表示，來到北京感到非常開心，每位成員都很期待這次旅程。之後，兩岸師生還開展藝術研討和主題調研，在實地探訪中溯源文脈、深化對中華優秀傳統文化的理解。

北京師範大學副校長、文學院教授康震表示，中華文化是兩岸同胞共同的精神家園，古典詩詞作為中華文脈的核心載體，承載著民族記憶與精神基因。台灣輔仁大學中文系副教授黃培青說，期待未來繼續深化交流，兩岸青年以詩會友、互學互鑒，在傳承與創新中延續中華文化的生命力。 

北京 兩岸

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