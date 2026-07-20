粵來粵有趣 台灣隊伍摘雙金

第八屆「粵來粵有趣」頒獎典禮於七月十六日晚在中山圓滿舉行。經過四十八小時限時創作比拚，兩岸青年影像創作者緊扣孫中山故居本土元素完成短片作品，各展創意角逐賽事各大獎項。其中台灣參賽隊伍表現格外亮眼，一舉斬獲橫屏、豎屏組雙金獎，出眾創作實力成為本次賽事核心亮點。

橫屏金獎作品《原心》圍繞「如願」展開敘事，跳出直接刻畫孫中山先生形象的思路，深挖其期盼民眾安樂的精神內核，走訪眾多中山市民，採集普通人心中對城市與生活的質樸期許，以市井日常詮釋傳承百年的理想。團隊成員紀先生感慨，「本屆賽事堪稱神仙打架，賽前我們只奢望拿到優秀獎，奪冠完全超出預期。」另一位成員劉先生坦言，儘管部分創意未能完整落地，但深耕人文的創作路線讓影片脫穎而出，「拍攝很苦，但也拍得很開心」，同時建議後續參賽者放平心態，沈浸式享受完整創作過程。

頒獎晚會上，現場觀眾與專業評審團透過現場投票方式，決選出前三名的隊伍。首次參賽的台灣賽區團隊作品《種下，此刻》拿下豎屏組金獎，該團隊在孫中山故居、五桂山客家村落等地取景，以中山城市為底蘊，聚焦細膩的人物內心情緒完成差異化表達。隊員夏同學分享創作感悟，「創作要做出自己真心喜歡的內容，短片才會有溫度」。

作品獲得橫屏銀獎的廣東賽區選手楊帆表示，作品以孫中山故居外牆紅色作為貫穿全片的視覺線索，將中山比作持續續寫的精神繪本，傳遞文脈生生不息的內核。團隊藉助ＡＩＧＣ技術串聯內地城市與港澳台地標，展現各地獨特城市風貌。觀看完台灣選手作品後，廣東賽區選手蘇宇馨認為，「他們的影片節奏感強、完成度高，有許多值得學習的地方」。

本次賽事評審、台灣知名電影導演、製片人張書瑋對本屆參賽作品給予高度認可，他表示，「每一屆選手的製作水平都在穩步提升，評審經常為優質作品反覆討論、難以取捨」。豎屏組多扎根孫中山故居、老城街巷取景，聯動本地市民打造充滿在地氣息的短片；橫屏組題材覆蓋面更廣，武術、民生百態等內容兼顧人文表達與鏡頭技術突破。他還指出粵台青年創作各有所長，廣東學生豎屏拍攝手法多元成熟，台灣創作者更擅長橫屏鏡頭塑造，並評價，「這是難得的兩岸青年影像交流平台，讓更多年輕人跨地域碰撞創意」。