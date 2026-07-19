「陳喬恩發聲被秒刪」熱搜也被封…廣東4男童火燒虐狗 全球串連聲援旺旺

廣東揭陽4名少年日前在街頭虐狗，母狗「旺旺」被棍打、點火焚燒，連幼犬也遭虐死亡。影片傳出後，湧現全球多地關注貼文，其中包括知名藝人，也有人自製網站、投放廣告及發起請願連署。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國沒有全國性保護動物或反虐待動物的法律，加上涉案者未成年，目前未見有人因此事被追究刑事責任。輿論一時炸開了鍋，不同的社群媒體湧現貼文轉發消息，名人相繼發聲，反對虐待，呼籲立法。

中國廣東省揭陽市4名男童6月28日在街頭虐狗。BBC中文網根據蒐集的網上影片報導，母狗和幼犬遭拖行及反覆毆打，母狗其後被淋上易燃液體焚燒。拍攝者和在場者不時嬉笑。

BBC中文網引述中國媒體報導，影片中的母狗名叫「旺旺」，由坪埔村村民投餵長大，牠和3隻幼犬「都因被虐打致死」。警方已立案調查。

事件曝光後，旋即點燃大眾情緒。網友PL（化名）看過畫面後，失眠、沒有食慾，「對我的精神衝擊特別大」。PL加入關注動物權益的網上群組，嘗試跟素未謀面的各地網友串連。

然而中國網路管控嚴格，網友在小紅書或抖音發文，很快就被平台刪掉或壓流量，甚至封掉帳號。

群情激憤中，名人加入發聲。據報導，中國大陸男星杜江及台灣女星陳喬恩發聲的貼文遭下架刪除，連帶「陳喬恩發聲被秒刪」的熱搜話題也被封鎖。

網友隨後將素材搬運到Threads等海外社群平台。「我們的聲音發不出來，所以有很多人在積極幫我們轉發」，PL說。

中國各地至全球不同城市陸續出現大型廣告。CK受啟發，花新台幣3萬元在台北101大樓附近投放廣告。在美國生活多年的中國人陳小姐（化名）聽說有人在紐約時代廣場附近投放廣告後，與網友相約到現場，還刻意舉著「Justice 4 Wang Wang」（為旺旺爭取公義）等標語拍照，再上傳到社群媒體。

案發2天後，揭陽市揭東區新亨鎮政府通報表示，當局已展開調查，涉事4人未滿14歲，已送專門學校教育，「目前，教育部門立即組織學校加強學生教育」。

有學者向BBC中文網分析，中國近月發生多宗動物虐殺事件，在社會累積創傷，導致風波持續發酵，希望事件能促使政府立法。