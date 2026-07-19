花蓮搭建文化交流舞台 首邀湖北攜手原民樂舞共展藝文魅力

為持續推動文化藝術交流，打造花蓮成為兼具多元文化的重要城市，花蓮縣於7月19日（星期日）在台灣原住民族文化館舉辦「2026《天籟樂舞×楚風原韻》藝文展演」，由花蓮在地「阿勒飛斯文化藝術團」攜手湖北省歌劇舞劇院、湖北省戲曲藝術劇院同台演出，以原住民族樂舞、民族音樂及傳統戲曲共同呈現一場跨越地域、融合文化的藝術盛宴，透過藝術語言串聯彼此情誼。

本次活動以「天籟樂舞、楚風原韻」為主題，象徵不同文化在交流中彼此欣賞、相互激盪，讓藝術成為跨越語言與地域的重要橋梁。演出內容橫跨台灣原住民族文化與楚文化藝術特色，透過舞蹈、音樂、戲曲等多元展演形式，帶領觀眾感受兩地豐富的人文底蘊與藝術魅力。

上半場首先由花蓮在地團隊阿勒飛斯文化藝術團帶來原創樂舞作品《汎札萊！花蓮》，以花蓮六大原住民族文化為核心，融合部落田野調查成果與現代表演藝術，透過歌聲、舞蹈及音樂，描繪花蓮山海交織的自然景觀與原鄉文化生命力。團隊多年深耕文化傳承，也展現花蓮豐厚的文化軟實力。再來，演出中也會表演《palafang巴拉訪》，意即「歡迎來作客」，現場也邀請觀眾一同互動，而這支舞是聯合豐年節大會舞競賽的優勝作品，藉此介紹給貴賓與觀眾，提前請大家體驗，並於聯合豐年節時一起共舞。

下半場則由湖北省歌劇舞劇院、湖北省戲曲藝術劇院帶來《楚風原韻》系列精彩節目，包括民族器樂《賽馬》、女子群舞《細腰》、湖北民歌《龍船調》、黃梅戲《天仙配》、楚劇《打餅遊街》以及壓軸舞蹈《鳳舞楚天》等，展現荊楚文化與傳藝之美，也讓花蓮民眾近距離欣賞不同藝術形式所呈現的文化風采。

主辦單位表示，花蓮擁有豐富的原住民族文化、多元族群特色及獨特自然景觀，長期致力推動文化平權、藝術扎根及文化交流，希望透過持續舉辦不同形式的藝文活動，讓更多朋友接觸優質藝術，同時提供在地藝文團隊與交流的平台。文化是城市永續發展的重要基石，更是促進彼此理解與友誼的重要媒介，未來將持續以花蓮作為文化交流的重要舞台，結合在地文化特色與藝術資源，深化藝文合作，打造兼具文化深度、觀光魅力的文化城市。

花蓮阿勒飛斯文化藝術團帶來精彩表演，引起現場民眾驚呼。花蓮縣府提供