重慶山崩搜救中 仍有再次崩塌危險

中國重慶市彭水縣17日發生山崩，已知造成8死、34人失聯，初步調查指出，目前崩塌體頂部及兩側存在危岩塊體，強降雨下再次失穩可能性大。

綜合重慶媒體上游新聞及新黃河報導，專家表示，在強降雨和連晴高溫交替等極端天氣條件下，當地仍然存在再次發生崩塌的潛在風險。

這次山體崩塌屬大型地質崩塌災害，崩塌體總長約60公尺、高約30公尺、厚約10公尺，總體積達1.8萬立方公尺，其中最大單體危岩體積約3000立方公尺。

報導指出，通常情況下，在崩塌發生前的一小段時間裡，仍可能觀察到一些跡象。但發生在彭水的這一次崩塌，隱蔽性格外強，斷裂面是藏在山體內部。

山崩發生後，目前已動用自然資源系統包括院士在內的120餘名專家在現場協助展開緊急救援、緊急測繪和調查監測。

重慶市規劃和自然資源局彭水山體崩塌災害地質專家組組長黎力說，目前已經啓動了專業監測，布設了地基雷達、裂縫計、激光測距和視訊監控等設備，避免產生二次次生災害。周邊1100多名民眾已轉移，但留在當地的救援人員仍須注意安全。