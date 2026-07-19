陸AI預警「媽祖」 擬落地30國

大陸國家主席習近平十七日在世界人工智能大會上宣布推動ＡＩ氣象智能預警方案「媽祖」在卅國落地應用。大陸連日來已公布多項氣象成果，包括「媽祖」吉布地二點○正式交付，並發布「媽祖」風雲衛星ＡＩ工具箱及氣象大語言模型「風和」。陸方表示，「媽祖」已導入巴基斯坦、吉布地等七國、支援四十多國試用，體現中國的ＡＩ技術和服務輸出，幫助當地提升自主預警和應對氣候風險的能力。

二○二六世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）上，大陸公布一系列氣象成果：除智能預警方案「媽祖」吉布提二點○外，啟動中泰氣象災害智能預測預警聯合實驗室，還發布「媽祖」風雲衛星ＡＩ工具箱、人工智慧氣象服務系統「風和」大語言模型並啟動全球開源計畫。

二○二五年，大陸氣象局在當年度的世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（ＭＡＺＵ），四個字母分別代表多災種（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal），為全球首個響應聯合國全民早期預警倡議的國家級行動方案。

這套基於人工智慧的多災種預警方案，整合多源觀測數據，搭載人工智慧氣象預報模型，開發出面向交通、能源、農業、低空經濟等領域的應用場景，具備全球災害及高影響天氣監測分析、預報預警、氣象服務和資訊發佈等能力，可根據國家和地區需求訂製氣象災害綜合預警服務。

二○二五年「媽祖」發布後，巴基斯坦、衣索比亞、索羅門群島、約旦、斯里蘭卡、蒙古國、吉布地等七個國家導入應用，還支持四十多國試用。習近平也正式宣布推動氣象智慧預警方案「媽祖」在三十個國家落地應用。

「媽祖」吉布提二點○集成封裝氣象晶片、智慧預報模型和監測預警終端，與此前部署的智能體協同運行，形成「測—報—警」一體化方案，將預報空間分辨率由九公里提升至三公里，預報時效達到三天，每六小時更新一次，新增「一鍵告警」和即時交互功能，可更精準預測極端天氣。