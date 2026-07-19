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重慶山崩 8死34失聯

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
重慶彭水縣漢葭街道十七日發生山體崩塌，多人被埋失聯。現場一塊三千立方米的巨石導致救援困難。新華社
重慶彭水縣漢葭街道十七日發生山體崩塌，多人被埋失聯。現場一塊三千立方米的巨石導致救援困難。新華社

大陸重慶彭水縣漢葭街道七月十七日上午發生山體崩塌，致下方多棟居民樓垮塌，至昨天現場已救出十八人，其中八人死亡，仍有卅四人失聯。

位於重慶市東南的彭水縣係苗族土家族自治縣，山體崩塌現場緊鄰烏江。彭水官方十七日晚間召開新聞發布會披露，險情發生後，當地轉移民眾一千一百餘名。彭水縣長任序江表示，截至當晚，崩塌現場已搜救出十八人，除八人死亡，十位傷者當中有一人已出院、五人輕傷、二人重傷、二人危重傷。還有卅四人失聯。

據央視新聞，昨天上午十時五十分，在搜救犬的幫助下，救援人員於崩塌現場發現生命跡象，深度為一點五至三公尺，昨天傍晚已經挖出一道開口，但崩塌的山體有一塊多達三千立方米的巨石（相當一整棟樓）壓住，導致救援十分困難。

中共總書記習近平十七日作出指示稱，要科學組織搜救，防止發生次生災害，妥善做好傷患救治、善後處置等工作。要查明原因，舉一反三，深入排查消除地質災害等隱患。我陸委會也已經向大陸有關方面表達深切的慰問與關心。

重慶 山崩

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