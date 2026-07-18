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重慶彭水山體崩塌前後對比圖曝光 陸緊急部署各地排查風險隱患

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道17日早上發生大型山體崩塌災害。圖／大陸自然資源部
重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道17日早上發生大型山體崩塌災害。圖／大陸自然資源部

重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道17日早上發生大型山體崩塌災害。大陸國務院副總理張國清赴現場指導山體崩塌災害現場搜救和應急處置工作，並宣布啟動國家四級救災應急響應，大陸自然資源部則聯合相關部門緊急部署各地地質災害風險隱患巡查排查。

事發後，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清17日晚率有關部門赴重慶彭水縣指導山體崩塌災害現場搜救和應急處置工作。他強調，近期防災減災救災形勢嚴峻，極端天氣多發頻發，各地區各有關方面要樹牢底線思維、極限思維，進一步壓緊壓實隱患排查、預警叫應、轉移避險、救援救助等各環節責任措施。

央視報導，從17日晚間到18日早晨，重慶彭水降雨持續，24小時最大雨量超過192毫米（龍塘站），崩塌現場救援難度加大。救援人員持續對滑坡體進行形變監測以制定救援方案。從對比圖來看，原本的道路和建築物，已被大片土石所覆蓋。

大陸國家防災減災救災委員會18日宣布啟動國家四級救災應急響應。國發改安排中央預算內投資人民幣3000萬元，支持災區基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設。

災情發生後，當地對受災區域周邊群眾已經採取分散安置、徵用飯店集中安置等轉移安置方式，並安排工作人員保障安置群眾生活。目前，周邊10個飯店共安置超過800位民眾。

截至17日晚，這起事件已搜救出18人，其中8人死亡，34人失聯。

大陸自然資源部則在18日聯合相關部門緊急部署全國地質災害風險隱患巡查排查，要求各地負責單位巡查排查重要隱患點、重點風險區，對重點區域加密巡查排查頻次，加強三峽庫區風險隱患排查。

重慶 崩塌

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