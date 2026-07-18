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陸詐騙集團馬來西亞設據點 專割大陸人「愛情韭菜」遭逮

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
馬來西亞警方商業罪案調查組根據情報，16日突擊兩個住家單位，找到總價值約3萬4500令吉（合約新台幣27萬元）的手機、詐騙話術腳本及筆記本電腦等作案工具。圖／取自霹靂州警察臉書
馬來西亞警方商業罪案調查組根據情報，16日突擊兩個住家單位，找到總價值約3萬4500令吉（合約新台幣27萬元）的手機、詐騙話術腳本及筆記本電腦等作案工具。圖／取自霹靂州警察臉書

馬來西亞警方近日接連破獲中國籍詐騙集團。一處以微信、Telegram做愛情詐騙，共逮捕12名陸籍人士，另一處涉及利用金融工具及銀行帳戶進行詐騙活動，則逮捕18名陸籍人士。霹靂州警方表示，將持續加強執法，持續打擊這類詐騙活動。

新加坡「聯合早報」報導，馬來西亞警方商業罪案調查組根據情報，16日突擊兩個住家單位，當場逮捕12名年齡介於25歲至40歲的中國籍男子，這些嫌犯相信屬於同一個詐騙集團。

馬來西亞霹靂州警方在這次搜查中找到總價值約3萬4500令吉（合約新台幣27萬元）的手機、詐騙話術腳本及筆記本電腦等作案工具。

根據現場查獲的筆記型電腦，警方估計這個詐騙集團今年6月起在上述兩個據點運作，詐騙目標主要是中國人。

初步調查顯示，嫌犯利用微信及Telegram，假裝是外貌出眾的成功人士，隨機發送照片給潛在受害人；一旦對方有回應，嫌犯就會主動攀談。在取得受害人信任後，嫌犯開始誘騙對方參與高回酬買賣投資，再以各種理由要求受害人多次匯款。

警方並未說明這個詐騙集團騙了多少人、涉案金額多少等細節。

值得注意的是，馬來西亞《The Star》另報導，霹靂州警方本周稍早也對兩處涉嫌詐騙中心展開突擊行動，逮捕18名中國籍人士，查扣總價值7萬8000令吉的作案設備，初步分析查扣物品顯示，這些設備涉及利用金融工具及銀行帳戶進行詐騙活動。

霹靂州總警長表示，馬來西亞警方將加強執法，持續打擊這類詐騙活動。

馬來西亞 Telegram 新加坡 詐騙集團

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