《梁祝》小提琴協奏曲作曲者之一陳鋼今凌晨逝世 享年91歲

據澎湃新聞報導，從相關方面獲悉，知名小提琴協奏曲《梁祝》的作曲者之一，中國著名作曲家、上海音樂學院教授陳鋼先生，於2026年7月18日凌晨在上海因病逝世，享年91歲。

陳鋼從小跟父親陳歌辛學音樂，十歲起隨匈牙利鋼琴家伐勒學鋼琴。進入上海音樂學院作曲系後，師從丁善德、桑桐和蘇聯音樂專家，畢業後留校。

報導稱，《梁祝》這首流傳最廣的中國交響樂作品是陳鋼大學四年級時與何佔豪合作寫的，曾先後榮獲五次金唱片與白金唱片獎。

報導並提到，陳鋼上世紀70年代創作的小提琴獨奏曲《苗嶺的早晨》 《金色的爐台》 《陽光照耀著塔什庫爾幹》《恩情》，上世紀80年代創作的小提琴協奏曲《王昭君》等，相繼成為著名的中國小提琴音樂文獻，至今不斷上演。

此外，他還創作了中國第一首豎琴協奏曲和第一首雙簧管協奏曲，創作了交響詩、大合唱和室內樂合奏等。他的作品以濃鬱的民族情調和豐富的當代作曲技巧巧妙融合而見長。

陳鋼在2021年接受《中國文藝評論》訪談時，談到他學生時期就創作的《梁祝》說，《梁祝》是20世紀50年代學生時代的「青春期」作品，它的確成為了經典，是那個特殊時期、特殊創作環境下的產物，寫完後至今沒改過一個音。在當年「民族化」的號召下，這個最不「反映現實」、最不「符合政治」的題材，卻被上音時任黨委書記孟波所選擇，成就了這部將西方奏鳴曲式的戲劇性結構與中國傳統戲曲曲調和表演手法相結合的中國交響樂作品。

由於是兩岸隔絕年代的作品，《梁祝》小提琴協奏曲在台灣曾長年處於不能演出的禁忌狀態，一直到 1989年才首次在台灣舞台上演出，當時是由台灣小提琴家蘇顯達擔綱獨奏。