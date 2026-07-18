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首位獲聯合國門捷列夫獎中國學者 潘建偉以「墨子號」量子通訊獲獎

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
7月17日，潘建偉在法國首都巴黎舉行的聯合國教科文組織-俄羅斯門捷列夫國際基礎科學獎頒獎典禮上進行視訊演講。圖／新華社
7月17日，潘建偉在法國首都巴黎舉行的聯合國教科文組織-俄羅斯門捷列夫國際基礎科學獎頒獎典禮上進行視訊演講。圖／新華社

據新華社報導，第三屆聯合國教科文組織-俄羅斯門捷列夫國際基礎科學獎頒獎典禮17日在聯合國教科文組織巴黎總部舉行，中國科學院院士、中國科學技術大學教授潘建偉成為首位獲此殊榮的中國學者。另一位獲獎者是美國北卡羅來納大學查珀爾希爾校區化學系教授謝爾蓋．舍伊科，他因在基礎聚合物物理學和材料科學領域的傑出貢獻而獲獎。

聯合國教科文組織介紹，潘建偉是量子光學、量子通訊和量子運算領域的國際領導科學家，他因在大尺度安全量子通訊和可擴展量子運算方面的開創性貢獻而受到表彰。他的團隊開發成功「墨子號」量子科學實驗衛星，實現了數千公里範圍內的量子金鑰分發和量子隱形傳態。其團隊也成功地展示了量子計算優勢。這些成就標誌著全球量子網路從理論走向現實，為建構安全、高效的量子資訊基礎設施奠定了堅實基礎。

潘建偉在得獎感言中強調，這份榮譽不僅屬於個人，更屬於科學研究團隊，是中國政府長期支持科技創新和國際科學合作的共同成果。他將繼續堅持開放合作，與全球科學界攜手推動量子資訊科技發展，為人類福祉和科學進步貢獻力量。

聯合國教科文組織總幹事阿納尼、俄羅斯科學與高等教育部長法利科夫分別發表致辭，向兩位得獎者表示祝賀。中國常駐聯合國教科文組織大使階代表楊新育等嘉賓出席頒獎典禮。

為紀念俄羅斯科學家門捷列夫提出元素週期表150週年，聯合國教科文組織於2019年設立門捷列夫國際基礎科學獎，旨在促進科學進步、科學普及和國際合作。

7月17日，聯合國教科文組織總幹事阿納尼在聯合國教科文組織-俄羅斯門捷列夫國際基礎科學獎頒獎典禮上致詞。圖／新華社
7月17日，聯合國教科文組織總幹事阿納尼在聯合國教科文組織-俄羅斯門捷列夫國際基礎科學獎頒獎典禮上致詞。圖／新華社

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