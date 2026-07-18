重慶彭水縣山體崩塌災變 官方：已致8人死亡，仍有34 人失聯

據新華社與央廣網報導，昨7月17日9時08分，重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道突發大型山體崩塌災害。目前已搜救出18人，其中8人死亡。目前還有34人失聯。

彭水縣昨晚召開山崩塌災害專案記者會，通報關於這場災變的災害處置、人員傷亡、搶救救援、傷兵救治及地質隱患防控等最新資訊。

彭水自治縣委會副書記、縣長任序江通報災害整體處置狀況時表示，17日上午8時許，彭水縣漢葭街道沙坨社區網格員進行日常巡查時，發現畫廊路段山體出現零星落石，第一時間發出險情預警。當地街道迅速組織週邊群眾緊急撤離，在群眾轉移過程中，山體突發大面積崩塌。此次險情處置中，成功安全轉移群眾1100餘名，其中提前轉移崩塌核心區域群眾60餘人，有效規避了更大規模人員傷亡。

報導稱，災情發生後，彭水縣第一時間啟動地質災害一級緊急應變、防汛三級緊急應變，快速組成搶險救援指揮部。縣級緊急集結緊急、消防、公安、衛健、規資等救援部隊200餘人，投入各類救援裝備40台（套），同步進行現場搜救、邊坡監測、群眾安置等工作。

報導稱，在國家緊急管理部及重慶市委、市政府統籌指導下，市級調派13支專業救援隊伍共683人馳援現場，包含專業應急救援、航空救援、工程搶險、隧道救援等力量，全員堅守「生命至上、救人優先」原則開展搶險工作。

而根據昨晚記者會，截至17日18時30分，現場累計搜救出受困人員18名。其中10人送醫救治，1人已治癒出院，5人輕傷、2人重傷、2人危重傷，目前所有傷者生命徵象平穩，暫無生命危險；另8人經全力搶救無效不幸罹難。經初步核實，此次災害仍有34人失聯，搜救工作正晝夜不間斷推進。

央廣網報導稱，針對受災群眾安置工作，當地採取分散安置、飯店集中安置相結合的方式，全面排查疏散風險區域群眾，做到應轉盡轉。下一步，彭水縣將持續搶抓黃金救援時間，科學有序進行失聯人員搜救工作。全面排除整治山體地質隱患，嚴防次生災害發生。

彭水自治縣規劃自然資源局局長王傳軍在記者會上表示，經地質專家現場勘測研判，本次山體崩塌為大型地質崩塌災害。崩塌體總長約60米、高約30米、厚約10米，總體積達1.8萬立方米，其中最大單體危岩體積約3000立方米。此災害區域山體地勢陡峭，地質隱患隱蔽性強、突發機率高、預判難度大，具備極強的不可預見性。