重慶山崩前有爆炸聲？專家曝「岩體風化變形」：巨石砸中鞭炮庫引爆

7月17日，重慶彭水烏江三橋附近發生山體垮塌（又稱山泥傾瀉），導致多棟居民樓被掩埋、人員被困。事後，有當地居民指事發位置有煙花爆竹廠，猜測是煙花廠爆炸引發山泥傾瀉，然而據現場處置災害的專家澄清，崩塌的主因是山體岩體長期臨空風化變脆，降雨滲透又加上雨後轉晴使岩體收縮變形，最後巨石垮塌後砸中下方鞭炮庫房引發爆炸。

山體垮塌涉及約13棟房屋。據新華社報道，截至下午2時，現場已搜救出10名被困者，無生命危險。垮塌現場周邊1100多人已撤離，當屬出動超800名救援人員搜救。

據此前報導，事發後，有當地居民表示，事發位置有一個煙花爆竹廠，當時很多人聽到類似爆炸聲的岩石崩塌聲，巨大聲響導致山體連續垮塌多次。

據《封面新聞》報導，在現場處置災害的專家黎力表示，崩塌主因是山體岩體長期臨空風化變脆，降雨滲入軟化了下部軟弱層，之後雨後轉晴又使岩體收縮變形。巨石垮塌後砸中下方鞭炮庫房引發爆炸，鞭炮爆炸並非山體垮塌原因。目前，現場救援難點在於場地狹窄、巨石無法爆破，降雨或引發小規模垮塌。

另據《南方都市報》報導，事發地有一家煙花爆竹專營店，當日下午，煙花店店主稱，店鋪已在此營業六年多。土塊將他的店鋪推到了河邊，「現在我們的建築找不到了，全部都掩埋了」。

這名店主還說，事發時不在店內，現在是煙花爆竹的淡季，「店裏庫存只有114件，這裏只是一個展示煙花的空間，已經被山體掩埋」。

綜合《現代快報》和《經濟觀察報》報導，事故發生時威力巨大，一名途經現場的巴士司機陳先生心有餘悸地表示：「早上我開車路過那裏，距離還有兩三百米，就聽見『轟』的一聲，感覺地都在顫。」

另一位鄰近垮塌居民樓的商戶，早上8時許聽到巨響後，便看見旁邊樓的玻璃碎了，山就垮下來了，靠山和靠河的房子以及公路上的車子都被埋了進去，「我是拼了命才跑出來的」。

山體崩塌後，當地居委會有緊急組織附近的人參與救援。有現場工人透露，他們合力從石堆中救出一名腿部骨折、處於昏迷狀態但仍有呼吸的中年男子；他更目擊一名滿身是血的女子從烏江水中浮起，滿身是血從河邊往路上走。

據新華社報道，截至下午2時，已搜救出10名被困者，暫無生命危險，垮塌現場周邊1100多人已安全撤離，事發區周邊一公里內的區域停水、停電、停氣，便於風險排查，現場逾800人在救援。

延伸閱讀：

大陸重慶彭水發生山泥傾瀉 多棟房屋受損、有人被埋

有片｜重慶山泥傾瀉民眾狂奔 司機果斷棄車：腿跑軟了差點被活埋

文章授權轉載自《香港01》