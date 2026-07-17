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傷亡人數不明…重慶彭水山崩多人失聯 習近平指示全力搜救

中央社／ 台北17日電
大陸重慶彭水縣漢葭街道今發生山體崩塌，造成多人被埋失聯，傷亡人數尚不明。圖為現場搜救畫面。中新社
大陸重慶彭水縣漢葭街道今發生山體崩塌，造成多人被埋失聯，傷亡人數尚不明。圖為現場搜救畫面。中新社

中國重慶彭水縣漢葭街道今天上午9時10分許發生山體崩塌，造成多人被埋失聯，目前傷亡人數不明，但據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出指示，要求做好救治、善後、查明原因。

報導指出，習近平指示，重慶彭水縣發生山體崩塌造成多人失聯，要科學組織搜救，防止發生次生災害，妥善做好傷患救治、善後處置等工作。要查明原因，舉一反三，深入排查消除地質災害等隱患。

習近平強調，各地區各有關部門要進一步落實安全工作責任，加強監測預警和巡查排險，抓實抓細各項工作，切實保障人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強也作出批示，強調要指導幫助重慶市全力開展救援處置、傷患救治、受災群眾安置等工作，並嚴防次生災害。要進一步壓實各地各有關方面責任，全面排查風險隱患，扎實做好災害防範應對。

根據習近平「重要指示」和李強要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門負責人趕赴現場指導救援處置工作。重慶已組織現場搜救、傷患救治和善後處置等工作。

大陸重慶彭水縣漢葭街道今發生山體崩塌，造成多人被埋失聯，傷亡人數尚不明。圖為無人機拍攝現場照片。中新社
大陸重慶彭水縣漢葭街道今發生山體崩塌，造成多人被埋失聯，傷亡人數尚不明。圖為無人機拍攝現場照片。中新社

習近平 重慶 山崩

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