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居民狂奔逃命！大陸重慶彭水山崩意外 司機果斷棄車：腿軟了險被活埋

香港01／ 撰文／許靖雯
大陸重慶彭水烏江三橋附近發生山崩，多棟民房受損。圖／取自南方都市報、影片截圖
大陸重慶彭水烏江三橋附近發生山崩，多棟民房受損。圖／取自南方都市報、影片截圖

7月17日，大陸重慶彭水烏江三橋附近發生山崩事故，多棟民房受損，有人員被埋。當地居民胡先生表示，當時他正開車上班，突然聽到類似爆炸的聲音，隨後看到很多人尖叫著往街上跑，緊接著他棄車往反方向跑，「拚命地跑，腿腳都是軟的」。他還說，當時如果他的車再快幾十秒，他也會被掩埋在山崩的區域。

據網上流傳畫面可見，山坡上的大量土石滑落滾入街道，不少居民見此情況拔腿狂奔逃生，大量巨石與泥土崩落後，覆蓋部分建築物，現場塵土蔽天，宛如災難電影。據新華社報導，目前已搜救出9名受困者。

據《南方都市報》報導，目擊者胡先生表示，當時他正開車上班，行經畫廊路附近時，突然聽到類似爆炸的聲音，「還以為是山上的煙花爆竹倉庫爆炸」。緊接著，他看到巨大石塊從天而降，整個垮塌過程僅一、兩分鐘，現場瞬間被煙與灰塵吞噬，「落下來的石頭很大，大概一、兩分鐘，灰塵大得不得了，全部看不見了。」

胡先生當時立刻丟下車往反方向跑，「拚命地跑，雙腿都嚇軟了！」他說，如果他的車再快幾十秒，恐怕會被掩埋在山崩的區域。胡先生形容當時的情況極度混亂，街上有人尖叫，還有人從房子裡面往外跳試圖逃生。

胡先生表示，這個區域的居民主要是做陶瓷建材等生意的業者，過去雖曾發生輕微滑坡，但從未如此次這般嚴重。事後多輛消防車和救護車前來救援，傷者被抬上救護車。

網上流傳影片可見，一些巨石與泥土直接崩落在街道上，現場一片狼藉，場面混亂，一名居民被眾人從廢墟中抬出。據新華社報導，目前已搜救出9名被困者，均暫無生命危險。

另據現場救援指揮部通報，今晨8時許，社區工作人員人員發現涉事山體有零星落石，隨即發出緊急預警，並迅速組織區內60多名群眾安全撤離。然而，在轉移過程中山體發生滑坡，部分未能及時撤離的人員被掩埋，具體人數有待核實。彭水縣應急管理局工作人表示，有受傷人員被送往醫院，醫院收治的傷者年齡基本都在30歲以上。

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文章授權轉載自《香港01》

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