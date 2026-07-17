在美尋求庇護的大陸人權律師吳紹平遭ICE拘留

因2019年「廈門聚會案」而逃亡美國的中國維權律師吳紹平，15日在賓州被美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，他此前一直與家人生活在那裡，做亞馬遜（Amazon）的合同送貨司機維持生計。

「廈門聚會案」指2019年12月，約20名中國人權捍衛者、律師及學者（包含許志永、丁家喜、常瑋平等人）齊聚廈門，進行私人聚會，並探討時政與中國公民社會的發展。

同年12月26日起，中國當局展開全國性大抓捕，以涉嫌「煽動顛覆國家政權」或「顛覆國家政權」等罪名拘留參與者，其中，發起人許志永與丁家喜分別被判處14年與12年有期徒刑。

吳紹平在事發後不久即逃往美國，於2020年在美國申請政治庇護。紐約時報指出，吳紹平的律師維舍（John Visher）表示，吳紹平當時正在賓州霍利斯普林斯山（Mount Holly Springs）附近送包裹，一名警察以交通檢查為由將他攔下。

維舍說，吳紹平於2019年持旅遊簽證進入美國，向警察說明正在申請庇護，以及持有就業授權文件的情況。

由於吳紹平沒有合法身分，警方通知了移民局官員，移民局官員將他拘留，並帶到賓州的莫香農谷處理中心（Moshannon Valley Processing Center），目前被關押在那裡。

維舍表示，吳紹平定於7月27日在移民法庭出庭。

支持者和親屬現在擔心，吳紹平可能會被驅逐回中國，極有可能面臨中共的迫害。