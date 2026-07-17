香港宏福苑大火釀168死 委員會報告指「政府監管不足責無旁貸」

香港大埔宏福苑去年底發生大火，導致168人死亡，負責調查這場慘劇的獨立委員會今天表示，宏福苑維修承建商的欺騙行為直接導致火災，要為大火負主要責任，但「政府監管不足也是責無旁貸」。

宏福苑大火於去年11月26日發生，當時正在進行大型維修的宏福苑，8幢大樓中有7幢被焚毀，造成168人死亡。事發後，香港行政長官李家超成立獨立委員會調查事件起因及相關事宜。

委員會自3月起舉行聽證會，今天進行最後一場，由委員會一方總結陳辭。

商業電台報導，委員會代表、資深大律師杜淦堃表示，委員會的結論是，「火災絕對可以防範，但無被防範，可以預見，但無被預見」。

他批評維修承建商「宏業」明知故犯，為了節省成本，一次又一次欺騙政府，視消防安全如無物，致使大火當天，幾乎所有消防措施失效。與此同時，工程顧問「鴻毅」也沒有做好把關工作。

據轉述，杜淦堃又指政府各部門及機制存在很多問題，卻並未被發現，包括現行制度倚賴承建商誠信、部門在巡查前預先通知、居民投訴後沒有部門跟進。

他說，「並非說政府是始作俑者，但市民以為制度可保護他們，原來實際上有好大落差，有關政府部門要負上一部份責任。」

杜淦堃表示，「沒有一個政府部門監管到宏福苑的火警風險」，房屋局獨立審查組、屋宇署和消防處要負上責任。

他說，委員會的立場是，「大維修承建商的欺騙行為直接導致火災，要為大火負上主要責任，但政府監管不足是責無旁貸」。