超神巧合！港戲院播《奧德賽》遇火警 字幕停在「把這些乞丐都趕出去」網驚

電影《奧德賽》（The Odyssey），由奧斯卡最佳導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導，於昨（16）日在香港隆重上映。不少香港影迷第一時間入場欣賞，而昨晚有在當地iSQUARE英皇戲院欣賞《奧德賽》的觀眾，就在放映到最後近半小時，戲院突然冒煙，商場也響起火警警報，通知所有觀眾必須緊急疏散。而最爆笑是，電影字幕「全力配合」，剛好定格在「來人把這些乞丐都趕出去！」畫面相映成趣。

事發在香港尖沙咀iSQUARE商場7樓的英皇戲院，當時戲院正播放《奧德賽》IMAX場次，距離結束前約半小時，正來到劇情的最高潮。據消息指，戲院天花冷氣突然發生短路故障，並冒起白煙來，商場立即響起火警警報，要在場約20名觀眾緊急疏散。

從觀眾上傳到Threads的影片可見，疏散時瀰漫著一陣煙霧，觀眾秩序大致良好，而消防員亦派出5車到場處理，無人受傷，幸好有驚無險。

不過事件另一話題是在疏散一刻，戲院停止播放電影，而畫面正正定格在羅伯派汀森飾演的安提諾俄斯，要將留在皇宮內的乞丐趕出去，字幕便剛好顯示「來人把這些乞丐都趕出去！」電影就似全力配合疏散安排，並由羅伯派汀森親自作出呼籲。

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文章授權轉載自《香港01》