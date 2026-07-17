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掙扎6分鐘無人救！4歲女童泳池溺斃 「叔叔一旁滑手機」法院判免賠

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸廣西柳州一名4歲女童去年8月在社區游泳池戲水時，不慎進入深水區溺水。示意圖／Ingimage
中國大陸廣西柳州一名4歲女童去年8月在社區游泳池戲水時，不慎進入深水區溺水。示意圖／Ingimage

中國大陸廣西柳州一名4歲女童去年8月在社區游泳池戲水時，不慎進入深水區溺水，雖然在水中掙扎長達6分05秒，卻因照顧她的叔叔低頭滑手機，加上距離事發地點僅約1公尺的代班救生員未及時發現，直到其他泳客察覺異狀才將她救起，但送醫後仍因腦部缺氧受損，不幸身亡。家屬事後提起民事訴訟求償，法院近日作出判決，認定泳池經營方應負主要責任，須賠償人民幣86萬餘元（約新台幣410萬元）。

綜合陸媒報導，事發於2025年8月1日，廣西柳州4歲女童小英（化名）在母親及叔叔陪同下，到柳南區一處社區游泳訓練基地游泳。期間，母親因返家準備晚餐，將照顧女兒的工作交由叔叔負責後先行離開。

法院調查指出，小英隨後獨自走入深水區，由於身高不足，且未穿戴救生衣或救生圈等救生設備，入水後不久便開始溺水，在水中多次浮沉、掙扎長達6分05秒。然而，坐在淺水區池邊的叔叔始終低頭滑手機，目光大多停留在手機螢幕上，未察覺姪女發生危險。

更令人痛心的是，小英溺水的位置距離1號救生台僅約1公尺，但當時值守1號救生台的並非持證救生員，而是臨時代班的無證人員，同樣未發現女童溺水。直到她沉入池底後，其他泳客才察覺異狀將她救起，但送醫搶救後仍因缺氧性腦病變不治。

法院審理發現，依規定泳池應配置3名合格救生員，但案發當天僅有2名持證救生員分別值守2號、3號救生台，原本負責1號救生台的持證救生員請假後，泳池經營方竟安排無證人員代班，未符合安全管理規定，存在重大疏失，因此應承擔80%的損害賠償責任。

至於叔叔是否須負法律責任，法院指出，雖然他在受託照顧女童期間確有低頭使用手機、未注意孩童動向等不當行為，但考量他是基於親情無償協助照看，主觀上並無故意或重大過失，因此不構成侵權責任，不需另行賠償。

此外，法院認為，女童母親將孩子交由他人照顧後離開現場，未善盡法定監護義務，因此家長須自行承擔20%的損害責任；而僅出租場地、未參與泳池日常營運管理的物業公司，也無須承擔賠償責任。家屬原向多方求償人民幣108萬餘元（約新台幣514萬元），最終由泳池經營方賠償人民幣86萬餘元。

溺水 廣西

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