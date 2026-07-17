聽新聞
0:00 / 0:00
宏福苑奪命大火釀168死慘劇…香港工地今起全面禁菸
香港所有工地今天起全面禁菸，這也是大埔宏福苑奪命大火慘劇發生之後，政府和社會各界所形成的共識。
去年11月26日，宏福苑發生沖天大火，造成168人死亡。根據調查，這場大火的源頭是工地有人吸菸，促使社會各界更加強烈要求在工地全面禁菸。
為此，當局修改相關法令，對工地全面禁菸，法令今天起生效，違法者將會被罰款港幣3000元（新台幣1萬2000元）。
此外，工地承建商也要確保工地沒人吸菸，否則可被罰款40萬元（新台幣160萬元）。
有工地員工向媒體說，自從宏福苑大火發生後，承建商已迅速在工地實施禁菸，工地吸菸情況明顯減少。
宏福苑大火於去年11月26日發生，當時正在進行大型維修工程的宏福苑，8幢大樓中有7幢被焚毀，造成168人死亡。事發後，行政長官李家超成立獨立委員會調查事件起因及相關事宜。
代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃3月曾表示，有證據顯示，這場造成168人死亡的慘劇，是工地有人吸菸，起火源頭為菸頭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。