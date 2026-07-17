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宏福苑奪命大火釀168死慘劇…香港工地今起全面禁菸

中央社／ 香港17日電
香港大埔宏福苑11月26日發生重大火災，住戶得知妻子被困屋內後做出悲痛反應。路透
香港大埔宏福苑11月26日發生重大火災，住戶得知妻子被困屋內後做出悲痛反應。路透

香港所有工地今天起全面禁菸，這也是大埔宏福苑奪命大火慘劇發生之後，政府和社會各界所形成的共識。

去年11月26日，宏福苑發生沖天大火，造成168人死亡。根據調查，這場大火的源頭是工地有人吸菸，促使社會各界更加強烈要求在工地全面禁菸。

為此，當局修改相關法令，對工地全面禁菸，法令今天起生效，違法者將會被罰款港幣3000元（新台幣1萬2000元）。

此外，工地承建商也要確保工地沒人吸菸，否則可被罰款40萬元（新台幣160萬元）。

有工地員工向媒體說，自從宏福苑大火發生後，承建商已迅速在工地實施禁菸，工地吸菸情況明顯減少。

宏福苑大火於去年11月26日發生，當時正在進行大型維修工程的宏福苑，8幢大樓中有7幢被焚毀，造成168人死亡。事發後，行政長官李家超成立獨立委員會調查事件起因及相關事宜。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃3月曾表示，有證據顯示，這場造成168人死亡的慘劇，是工地有人吸菸，起火源頭為菸頭。

大埔 宏福苑 香港

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