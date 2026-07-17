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匯集台灣原民樂舞與湖北藝文 《天籟樂舞×楚風原韻》19日花蓮公演

聯合報／ 大陸中心／即時報導
花蓮縣政府訂於7月19日（星期日）下午2時30分，假花蓮台灣原住民族文化館舉辦「2026《天籟樂舞×楚風原韻》藝文展演」。 花蓮縣府提供
花蓮縣政府訂於7月19日（星期日）下午2時30分，假花蓮台灣原住民族文化館舉辦「2026《天籟樂舞×楚風原韻》藝文展演」。 花蓮縣府提供

為推動文化藝術交流，展現花蓮多元文化底蘊，花蓮縣政府訂於7月19日（星期日）下午2時30分，假花蓮台灣原住民族文化館舉辦「2026《天籟樂舞×楚風原韻》藝文展演」，邀請花蓮鄉親及全國民眾一同走進劇場，欣賞結合台灣原住民族樂舞與湖北傳統藝文的精彩共演，共享一場兼具文化深度與國際視野的藝文盛宴。

本次展演首次邀請湖北省歌劇舞劇院與花蓮在地阿勒飛斯文化藝術團攜手同台演出，透過舞蹈、音樂、戲曲及民族器樂等多元表演形式，展現台灣原住民族文化與荊楚文化各具特色的藝術風貌，也讓不同文化在交流中相互欣賞、彼此激盪，深化文化交流與友誼。

上半場將由花蓮在地團隊阿勒飛斯文化藝術團擔綱演出原創作品《汎札萊！花蓮》，以花蓮六大原住民族文化為創作核心，融合部落田野調查與現代表演藝術，呈現花蓮山海交織的生命力。此外，也帶來 2026 太平洋南島聯合豐年節大會舞優勝作品《palafang 巴拉訪》，以「歡迎來作客」為意象，邀請現場觀眾感受聯合豐年節熱情歡樂的氛圍，並歡迎大家參與豐年節最後一天「世界之夜」一起共舞。

下半場則由湖北省歌劇舞劇院帶來《楚風原韻》系列節目的經典內容，包括民族器樂《賽馬》、女子群舞《細腰》、湖北民歌《龍船調》、黃梅戲《天仙配》、楚劇《打餅遊街》及舞蹈《鳳舞楚天》，展現湖北深厚的人文底蘊與傳藝魅力。

花蓮縣政府表示，2026《天籟樂舞×楚風原韻》藝文展演是一場跨界藝術的饗宴，兩地域孕育了截然不同的藝文表演形式，期待山海共舞達成藝術交流，並持續推動花蓮豐富的原住民族文化及優美自然景觀透過藝術傳達與國際接軌並進，誠摯邀請民眾踴躍參與，欣賞來自花蓮與湖北的精彩演出，共同見證藝術串聯世界。

原住民 花蓮

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