3歲男童郵輪如廁遭馬桶蓋砸傷「下體爆血」！業者稱設備正常拒賠

原本開心安排親子郵輪旅行，卻因一場意外演變成賠償糾紛。中國大陸湖南一名楊姓男子近日表示，今年6月一家7口搭乘皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪，展開5天4夜韓國仁川行程，同行3歲外甥卻在船上遭馬桶蓋砸傷生殖器，返國後甚至出現排尿困難。家屬認為船上設備設計存在安全疑慮，要求賠償，但郵輪公司調查後認定設備沒有異常，拒絕負責，雙方各執一詞。

據《荔枝新聞》報導，意外發生在郵輪啟航後的第一晚。楊男表示，當時海象不佳，船身搖晃明顯，外甥在艙房廁所如廁時，馬桶蓋突然落下，直接砸中下體，導致大量出血。男童母親當時就在一旁，仍來不及阻止。

家屬事後將孩子送往船上醫務室，醫師診斷為生殖器鈍挫傷。返國後再赴醫院追蹤檢查，發現包皮口周圍有皮下瘀血，且龜頭無法外露，被診斷為包莖。醫師說明，包莖可能是先天因素，也可能因外傷造成。由於孩子年紀僅3歲，若立即手術需全身麻醉，因此建議先觀察病況。

不過楊男表示，孩子近日已出現尿道口狹窄、排尿困難等情形，後續仍可能需要再次就醫，甚至接受手術治療，令家人相當擔憂。

對於事故原因，楊男認為，郵輪在海上航行本就容易因風浪搖晃，而房內馬桶蓋既沒有緩降阻尼裝置，掀開後的固定角度也不足，遇到晃動便可能自行落下，尤其該郵輪主打親子旅遊，卻未在衛浴空間設置任何安全提醒，恐對幼童造成潛在風險。

然而，皇家加勒比郵輪營運方回覆家屬表示，經調查確認馬桶座圈及蓋板功能正常，並無設備缺陷；並稱聽到男童母親曾提到，可能是自己不小心碰觸到座圈，才導致馬桶蓋落下，因此認為郵輪方毋須承擔賠償責任。

楊男則質疑，若業者認定是家屬碰觸造成，應提出相關證據，而非僅以片面說法作為拒賠依據。皇家加勒比客服則表示已將案件轉交專員處理。楊男也強調，目前已向涉事郵輪註冊地塞浦路斯的海事主管機關提出申訴，後續將循法律途徑爭取權益。