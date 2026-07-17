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【即時短評】外送專法反映兩岸交流的另類價值

聯合報／ 記者／郭雪筠
外送專法將於7月21日上路。聯合報系資料照
外送專法將於7月21日上路。聯合報系資料照

外送專法將在廿一日上路，近期對於往後外送費是否漲價等的熱議不斷。但許多台灣民眾不知道的是，去年年底「外送員權益保障及外送平台管理法」（簡稱外送專法）被討論、今年一月立法院三讀通過後，在大陸視頻平台「Ｂ站」曾掀起熱議。

去年年底，「台灣外賣員時薪將不得低於245元新台幣」相關視頻在Ｂ站獲得不小瀏覽量；但在此之前，就有大陸視頻主將在台灣跑外賣的收入、每天的生活放上網，成為體量不小的網紅，「大陸人在台灣送外賣」早已成為一條「自媒體賽道」，在Ｂ站上就有好幾位這樣的網紅。

在台灣的大陸配偶當外賣員，為何在近年引起注意？在疫情前，大陸社會鮮少去比較兩岸基層工資情況，那時在北京、上海等一線城市，服務業因缺工薪資一年較一年高，外送員收入不低，人們普遍相信努力就能賺到錢。2019年大陸大學畢業生為八百多萬人、當年ＧＤＰ成長率約百分之六；對照2026年大學畢業生破千萬、青年失業成為政府不得不正視的問題，宏大的經濟願景與政治敘事，在就業現實面前已退燒，訴求「分配公平」成為大陸社群平台底下常見的評論。

當「靈活就業人員突破三億」在大陸社會發酵，而大陸政府對於這些人的保障仍不足，甚至被批評以此來掩蓋真實的青年失業數據；在此情況下，台灣再次成為對照組。馬政府時期陸生來台，或是看見台灣官員對民眾的親切、或是讚揚台灣人文素質；而互聯網時期的大陸年輕人，透過在台灣跑外送的大陸群體，看見所謂「靈活就業人員」權益也可受到保障。

兩岸交流的真實意義，不正在於同為中華民族，可以互為參照？可以看見對方的真實情況，並以此勉勵、反思己身？台灣有微觀層面照顧基層的良善，大陸有集國家力量快速發展的能量，兩岸民眾相互往來、讓大陸看見台灣的好，對台灣反而有利。

當前賴政府眼中的兩岸交流，動輒上綱上線為國安層次，但忘記了交流本身，是對另一個社會認知的建立，而台灣有足夠的「制度自信」，足以讓大陸年輕人了解、欣賞。當陸委會喊著「台人赴陸有風險」、綠營側翼動輒「出征」意識形態不同的陸配，使大陸年輕人對台灣反感，頗令人遺憾。

畢竟，若兩岸能友好交流，在當前大陸年輕人勞權意識高漲的情況下，「誰更能統戰誰」，可能還未定。

兩岸 外送員 大陸

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