港再查2獨立書店 涉售煽動刊物 5男女被捕

香港國安處十五日突擊搜查兩家獨立書店「留下書舍」和「田園書屋」，並以涉嫌違反國安條例，展示及出售具「煽動意圖」的物品與刊物為由逮捕五人，並扣走一批書籍，其中包括台灣衛城出版、記者馮哲芸的著作《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》。這已是香港今年第三度針對獨立書店進行搜捕。

港府十五日晚間發布新聞公報稱，國安處接獲香港海關轉介，指早前在一批由境外寄到香港的貨物中，發現具煽動意圖的書籍。經調查後，國安處當天採取行動，於旺角區搜查兩間店鋪，並拘捕兩男三女，涉嫌違反「維護國家安全條例」第廿四條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪。

港府稱，警方調查顯示，該五名被捕人涉嫌於店鋪內展示及出售具煽動意圖的物品和刊物，內容包括煽動他人「引起對港府、司法機構及執法部門的憎恨」，並指該罪屬嚴重罪行，首次定罪可被判囚七年。

香港保安局局長鄧炳強昨表示，相關法令已清楚說明何謂「出於煽動意圖」，並重申當局沒有「禁書名單」，也不會設立，因為當局針對的是書籍內容，而不是書名。他又指，書商有責任確保出售的書籍不會危害國家安全。

陸委會副主委梁文傑昨天在例行記者會上表示，《唯紅花綻放》是一本很好看的書，建議大家買來看。