外送員得文學大獎 大陸掀起新大眾文藝熱潮

中國具分量的魯迅文學獎昨天揭曉，以外送為業、有「外賣詩人」之稱的王計兵，其作品獲詩歌獎，呼應了近年中國掀起的「新大眾文藝」熱潮，工人、快遞員、育兒嫂、家政工紛紛發表創作、甚至出書。

北京青年報15日報導了王計兵「低處飛行」獲獎的消息，他在得獎前一天還在送幾單外賣。

對於當前以基層寫作者作品為主的「新大眾文藝」，他說，長期以來文學形成了金字塔狀，真正被照耀的都是極少數；在當下行動網路時代，新大眾文藝有一種撬動性的作用，會把機會提供給更多基層默默努力的人。

2023年，王計兵出版首部詩集「趕時間的人：一個外賣員的詩」；同一年，胡安焉的「我在北京送快遞」出版，成為一本暢銷書。2024年，由女兒為母親記錄生活觀察的作品「我的母親做保潔」出版。2025年，從甘肅到北京打工的李文麗出版了「我在北京做家政」；2026年，曾在珠三角、長三角工廠打工10餘年的小海，也出版了第一本詩集「溫榆河上的西西弗斯」。

這種現象不算憑空出現。李文麗和小海都住在北京城中村皮村，同屬於當地一個工人文學寫作小組。這個文學小組每週由大學教授在內的文化人擔任志工，指導文學課程，其成員中最知名的是育兒嫂范雨素。她在2017年因為一篇「我是范雨素」在網路上爆紅，連帶使得2014年就開始運作的皮村文學小組受到關注。

中共向來主張要「和工農兵相結合」，「新大眾文藝」的興起成為官方鼓勵文藝的活水。中共中央委員會機關刊物「求是」雜誌5月號刊登了范雨素的文章，編者稱該篇自述表達質樸而情感真摯，「讓我們走近范雨素，走近蓬勃發展中的新大眾文藝」。

一名出版從業人員告訴中央社記者，他認為這種描述基層工作、底層生命體驗的內容會受到讀者注意，多少和中國經濟下行有關，「經濟好的時候，大家肯定更喜歡高雅、附庸風雅的東西」，但現在讀者願意把眼光轉向社會上的基層工作者。

也有寫作者分享，讀者看這些作品，不是只想看快遞員、家政工的工作是什麼，更想看他們會遇到什麼樣的人，重要的是人的故事。

2023年10月，在一場由中國藝術研究院主辦的青年文藝論壇上，胡安焉強調，他在做快遞員之前，已經堅持寫作8年，自己「本來就是一個寫作者」，「不是先做了這個工作，然後去寫它」，職業經歷並不直接影響他寫的內容，而是塑造他這個人。

他並認為，像他一樣有寫作基礎和積累、但受環境所限去選擇從事體力工作的人，這樣的人未來會越來越多。