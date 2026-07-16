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四川副省長黃瑞雪離世享年54歲 網見訃告疑非正常死亡

中央社／ 香港16日電
中國官方今天公布，四川省副省長、公安廳廳長黃瑞雪15日因突發疾病經搶救無效離世，享年54歲。示意圖／Ingimage
中國官方今天公布，四川省副省長、公安廳廳長黃瑞雪15日因突發疾病經搶救無效離世，享年54歲。示意圖／Ingimage

中國官方今天公布，四川省副省長、公安廳廳長黃瑞雪15日因突發疾病經搶救無效離世，享年54歲。但據報導，大陸網傳黃瑞雪「非正常死亡」。

明報在相關報導中表示，大陸網路今早盛傳黃瑞雪「非正常死亡」，而官方訃告所使用「不幸離世」一辭，「一般指非正常死亡」。

報導舉例，近年中共重慶市委副書記任學鋒、天津市長廖國勛、海關總署署長俞建華、重慶市副市長兼公安局長張安疆，官方訃告都指「不幸離世」。而此前有報導表示，任學鋒和廖國勛等人都「非正常死亡」。

網上資料顯示，黃瑞雪曾在公安部國內安全保衛局工作；2013年擔任青海省公安廳副廳長；兩年後重回公安部，調任辦公廳副主任；2019年出任刑偵局政委；後來擔任甘肅省副省長、公安廳廳長；去年擔任四川副省長、公安廳廳長。

四川 公安

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