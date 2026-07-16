四川副省長黃瑞雪離世享年54歲 網見訃告疑非正常死亡

近年廣受消費者歡迎的NFC（非濃縮還原汁）果汁爆出嚴重食安與誠信危機。山東廣播電視台齊魯頻道記者日前實地暗訪河南多家果汁代工廠，赫然發現生產車間內根本沒有水果，也沒有任何鮮榨設備，市面上宣稱的「鮮果冷榨果汁」，竟全靠水和濃縮原漿勾兌而成。目前多家涉事企業已遭責令停產整改，但線上電商平台仍有相關擦邊球產品在售，且部分外包裝標識未作更改。此亂象引發網民群情激憤，紛紛痛批「這已經不是擦邊，根本是集體詐騙」。

2026-07-16 14:25