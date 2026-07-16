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大陸進入「七下八上」防汛關鍵期 防禦考驗複雜嚴峻

中央社／ 台北16日電
中國今天起正式進入「七下八上」防汛關鍵期。圖為北京傾盆大雨。路透社
中國今天起正式進入「七下八上」防汛關鍵期。圖為北京傾盆大雨。路透社

中國今天起正式進入「七下八上」防汛關鍵期。官員預測，防禦工作將面臨更複雜嚴峻的考驗。每年的7月下旬到8月上旬（七下八上）是中國華北、東北地區降雨最集中時期。

綜合央視網等陸媒報導，中國水利部副部長王寶恩16日在記者會表示，中國正式進入2026年「七下八上」防汛關鍵期。

王寶恩也說，即日起水利系統全面啟動防汛關鍵期工作機制，水利部機關和直屬單位與防汛工作有關的幹部職工全面進入防汛關鍵期工作狀態。

中國氣象水文部門預測，今年防汛關鍵期，中國南北方都有多雨區，澇重於旱，局地暴雨洪水多發重發，有較強颱風北上影響內陸，防汛工作依舊面臨嚴峻考驗。

王寶恩指出，今年入汛以來，強降雨過程多，時空分布不均，中小河流洪水頻發，極端性凸顯。中國主要江河共發生25次編號洪水，有609條河流發生超過警戒水位的洪水，數量較近5年同期均值偏多35%，97條中小河流出現超保證水位洪水，14條河流發生有實測記錄以來最大洪水。

洪水 中國

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