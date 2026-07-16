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中國博士擴招後過剩 11萬人競爭3萬大學職缺

中央社／ 北京16日電

中國的大學普遍在2020年起擴招博士班研究生，今年這群人陸續畢業，造成「11萬博士競爭3萬大學職缺」的情況。越來越多博士畢業生擺盪在做「博士後」和就業之間。

綜合微信公眾號「每日人物」等媒體報導，博士就業難的情況在中國已經引發關注。

2017年，中國官方正式啓動「雙一流」大學建設（指推動建設世界一流大學和一流學科），各大學開始擴大博士招生，紛紛將博士培養規模作為這項建設的重要籌碼。

但博士擴招真正的轉折點出現在2020年，當時中國教育部宣布博士研究生招生規模「適度超前佈局」。博士招生人數一舉突破11萬人，增幅超過10%。從那以後，擴招加快，2025年，博士招生人數首次突破20萬人。

2025年初，國務院印發「教育強國建設規劃綱要（2024—2035年）」，進一步明確：到2035年，繼續擴大研究生尤其博士研究生的招生規模，提高專業博士學位的占比。

與此同時，大學教職職位卻十分有限。2023年，中國民航大學法學院教授劉勝軍曾估算，全國大學可以提供的就業崗位只有3.5萬個左右，這還包括面向碩士和大學畢業生的輔導員職位和其他行政後勤職位。

而2024年的博士畢業生有9.72萬人，2025年有11.29萬人，2026年畢業人數目前還沒有披露，但預計會繼續成長。

這相當於每年會有超過10萬人湧入一個只能吸收3.5萬人的就業市場，還要與上一年沒找到工作的人、博士後、留學歸國博士同台競爭。擴招後畢業的博士，將面臨嚴峻的就業挑戰，可能必須不斷降低預期，尋找出路。

文章中也介紹一些博士生找工作的困境。有些人博士畢業2年依然沒找到合適的工作，因此打算去做「博士後」，但博士後階段也有期限，結束後依然可能面臨找工作難的情況。因此有些結束博士後的過來人勸，「還是考公務員吧」。

不僅工作難找，工作福利也在變化。

有網上自媒體指出，過去博士畢業，意味著進大學、進研究所，進頂級大公司，進中央直屬單位，待遇也都還可以，「安家費」幾十萬。現在情況不同了，這些單位都在挑人，挑是不是好學校畢業、挑核心期刊發了多少篇，甚至挑年齡有沒有過32歲。

文章說，縮水最嚴重的還是待遇，不少單位已經明確表示沒有「安家費」了。

國務院 微信 教育部 中國 博士生

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