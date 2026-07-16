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全球首個人形機器人格鬥聯賽 今晚深圳開打

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
近日，2台眾擎T800機器人在深圳商場打擂台賽。圖／取自南方日報
近日，2台眾擎T800機器人在深圳商場打擂台賽。圖／取自南方日報

眾擎URKL全球人形機器人自由格鬥聯賽揭幕賽，16日晚將在深圳南山文體中心正式開啟。本次揭幕賽統一採用眾擎自研T800全尺寸人形機器人作為競技載體，包括北京清華大學、史丹佛大學、香港大學等海內外知名高校團隊參賽，賽事組委會將從全球200餘支報名隊伍中篩選出32支頂尖戰隊。

URKL以重型機器人為標準機型，自全球招募以來，共吸引來自10餘個國家、200多支參賽隊伍。經過層層海選與線上比拼，最終60支隊伍入圍，並沉澱出32支頂尖強隊。今晚的揭幕之夜，這32強將首次集體亮相，正賽序章正式拉開。

據南方報業「南方+」新聞客戶端，眾擎聯合創始人兼行銷服負責人姚淇元介紹，參加格鬥聯賽的T800機器人正接受多輪賽前測試，包括空打測試、對抗測試及系統聯調等，以全面檢驗機器人的運動性能、穩定性狀態，如同拳手登台前反覆熱身、磨合戰術、調整狀態，確保以最佳「競技狀態」迎接正式對決。

報導稱，格鬥賽將展示人形機器人從過去的「行走演示」進化到了具備高強度動態平衡、抗衝擊能力和人工智慧對抗的新階段。機器人從「學會走路」到「學會格鬥」，本質上是一場「技術考試」。

比如，「拳拳到肉」的格鬥，需要機器人具備足夠的硬件強度和抗衝擊能力，能夠承受真實接觸、推搡和擊打；同時，控制系統要能及時處理外力擾動，讓機器人在被碰撞、被擊中或姿態被打亂後，仍能快速恢復平衡並繼續動作。

賽場之外，現場還將面向大眾設置沉浸式互動體驗區，帶來機器人遙控操作體驗、機甲打卡拍照、機械臂製作咖啡與爆米花等創新互動項目，讓觀眾不僅能夠近距離觀看機器人競技，更能親身感受人形機器人與智能科技的獨特魅力。這也表明，格鬥賽是探索未來商業變現途徑的試驗場。

機器人 深圳 北京清華大學

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