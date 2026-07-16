中國學術期刊平台知網：論文作者為AI將下架

中國學術期刊平台知網昨天在微信公眾號聲明表示，深度求索（DeepSeek）等人工智慧（AI）被列為作者的論文將被下架。

陸媒澎湃新聞引述知網15日聲明稱，近期部分期刊刊發了將DeepSeek、Gemini等AI列為作者的論文，在業界引發版權權屬、學術規範相關的合規爭議，知網因此做了下架處理。

聲明指出，根據中國民法典、著作權法等相關法律，自然人、法人及非法人組織作為民事主體，依法享有著作權權利。AI不具備民事主體資格，既無民事權利能力，也無民事行為能力，將AI署名為作者不符合法律規定。AI僅屬於科研輔助工具，所生成內容對應的著作權應歸屬於進行實質性智力創作的研究者。

聲明稱，文章署名作者需對研究內容真實性、論證邏輯及全部學術問題承擔相應責任，AI無法承擔學術核查、整改、追責等相關義務。論文內容是作者使用AI工具輔助寫作而生成，並非由AI工具指揮作者寫作生成。若將AI列為作者，將導致責任主體模糊，滋生學術不端隱患，違背通用的科研誠信與出版倫理規範。

聲明並且強調，知網當前不接受AI工具被列為論文署名作者。所有作者須為自然人、法人或非法人組織，並對論文內容的真實性、原創性、學術規範及AI工具使用的合規性承擔責任。

聲明提出，AI工具在投稿中的應用中，應遵守人工智慧倫理規範和學術規範，作者若在學術研究與論文寫作過程中使用了AI工具，必須在論文研究方法或致謝段落明確說明，以保證使用AI的透明性和可溯源性。

知網的聲明表示，對違背上述原則的論文，知網有權不予上線傳播。