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廣西六藍水庫站長稱自潰壩無用、洩洪閘失靈 陸媒報導網上被刪

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣西橫州六藍壩體共形成2處主要潰口，整體垮塌長度約140公尺。圖／取自紅星新聞
廣西橫州六藍壩體共形成2處主要潰口，整體垮塌長度約140公尺。圖／取自紅星新聞

7月5日，受颱風「美莎克」登陸後影響，廣西出現大範圍特大暴雨，7月6日凌晨，下游居住了十餘萬民眾的六藍水庫，水位超設計洪水位0.91公尺，官方當天早上6時開始洩洪，同日上午，六藍水庫壩體出現2處潰口，造成26人死亡、 7人失聯。六藍水庫站長謝植杰受訪時稱自潰壩無用、洩洪閘失靈。而水庫工作人員稱，「樣板工程」從未通過竣工驗收等重大人為與工程隱患，不過陸媒相關報導已被下架。

據《南方周末》，六藍水庫服務站站長謝植杰受訪時稱，在六藍水庫潰壩前的「24小時」的關鍵時刻，閘門故障、氣象預警失聯、自潰壩「功能失靈」及洩洪閘失靈。

報導稱，六藍水庫又名六蘭水庫，位於鬱江支流鎮龍江上游的河谷地帶，隸屬於廣西壯族自治區南寧市下轄的橫州市校椅鎮六藍村，是一座以灌溉為主兼有防洪、發電等綜合利用的水利工程。

作為橫州最大的中型水庫，始建於1958年的六藍水庫先後實施過大壩除險加固、灌區現代化改造工程。2025年，橫州水利局稱其實現了從「問題水庫」到「樣板工程」的蝶變。

自2026年7月6日六藍水庫出現潰口洪災以來，水庫服務站站長、37歲的謝植杰反覆回想水庫潰口的前夜，從泄洪時機、閘門狀態、聯動機制到主壩與自潰壩的工程質量，對每一環節都逐個審視。

針對外界質疑為何不更早開全閘洩洪，甚至傳言涉養魚戶利益。謝植杰回應，「灌溉調水由我們運行管理者調度，不受養魚戶影響。」他解釋，凌晨不開全閘的另一顧慮是未獲上級指令，且若深夜全開洩洪造成傷亡，「責任要算在水庫洩洪的頭上了。」

至於閘門故障原因，謝植杰稱不清楚。六藍水庫溢洪道2010年除險加固時才設置5孔閘門，此後沿用至今。2020年安全評價指金屬結構為B級，具安全運用條件。有設計人員分析，閘門設計本身無問題，但可能洪水已過頂，水壓過大致閥門無法升起。

更關鍵的是「自潰壩」未發揮作用。報導指自潰壩位於主壩東側，原設計當洪水漫頂時會被沖垮以泄洪，保住主壩。但此次主壩潰口，自潰壩卻完好無損。自潰壩由自然山坳開挖而成，岩層堅硬。2009年水庫加固設計報告提到，附近設有木材加工廠，進村道路經壩頂，土堤長期受車輛碾壓「土體相對密實，抗沖能力較高」，換言之，長年碾壓反而加固了本應自動潰決的壩體。

謝植杰坦言，若炸開自潰壩或可防止主壩潰口，但當時時間緊迫，服務站沒有炸藥，且下方鄧圩村住有逾7,000人，損失亦會巨大。此外「炸壩須上級批准，惟當日早上信號中斷，他致電市長11次均未接通，而服務站亦無衛星電話。」但該水庫多位工作人員稱，2009年的除險加固工程至今沒有通過竣工驗收。一位工作人員解釋，「竣工驗收不了，質量不過關」。

水庫 廣西

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