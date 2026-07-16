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不只攝影作品有假！東莞書法獲獎作品 遭揪AI生成被除名

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣東東莞一政府部門公示的書法獲獎作品被疑為AI生成，經內部核查判定確為AI作品，已從獲獎名單撤除。圖／取自大象新聞
廣東東莞一政府部門公示的書法獲獎作品被疑為AI生成，經內部核查判定確為AI作品，已從獲獎名單撤除。圖／取自大象新聞

「一眼假」AI生成圖又奪獎！廣東東莞一政府部門公示的書法獲獎作品被疑為AI生成，經內部核查判定，確為AI作品，目前已從獲獎名單中撤除。先前有AI生成照片獲內蒙呼和浩特攝影比賽一等獎，大陸網友大呼離譜。

陸媒大象新聞報導，2026年東莞市應急優秀作品徵集展播活動第二輪獲獎作品中，一幅題為《東莞應急科普》的書法作品被網友質疑為AI生成。該作品內容以七言詩句形式書寫應急科普安全常識，獲評書法文藝類作品二等獎。

很多網友直言該作品「一眼AI」，全篇漢字大小高度統一、字距行距規整刻板，沒有真人手寫書法的運筆頓挫、筆墨輕重變化等自然痕跡。

東莞市應急管理局新聞宣傳科工作人員回應，經內部核查，判定該作品為AI生成內容，已從獲獎名單中撤除。該工作人員表示，專家評審階段重點聚焦作品內容品質，疏忽了對作品創作形式、是否為AI生成的核查。

另據南方日報，7月15日，‌東莞市應急管理局‌確認，在‌東莞市應急優秀作品徵集展播活動‌中，一幅獲‌書法文藝類二等獎‌的作品《東莞應急科普》因被判定為‌A 生成‌，已從獲獎名單中撤除。

報導稱，作品中‌重複漢字書寫形態完全一致‌，不符合手寫書法的自然變化，整體畫面存在多處‌不符合手寫書法特徵的漏洞‌，甚至‌標點符號都一模一樣‌。 ‌‌‌

此前，內蒙呼和浩特全民攝影雙月賽的一幅一等獎作品，也被證實為AI生成，該名為《灑樂園林》的作品中，3位環衛工人坐着休息談笑，其中一人正將水壺中的水自上而下傾倒而出，但她們所穿工作服出現明顯的文字亂碼。

呼和浩特市文學藝術界聯合會發布通報承認疏忽，決定取消該作品參賽資格，並暫停該項攝影比賽，處理相關責任人，推進全面整改。

廣東 大陸 書法

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