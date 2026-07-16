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婚鬧失控！20歲伴娘遭拋摔致「九級傷殘」 新婚夫婦等11人判賠109萬

香港01／ 撰文：陳瑞苓
河南一場婚禮當中，20歲的伴娘遭多名男子拋摔致腰椎重傷、鑒定為九級傷殘。示意圖／ingimage
河南一場婚禮當中，20歲的伴娘遭多名男子拋摔致腰椎重傷、鑒定為九級傷殘。示意圖／ingimage

據陸媒《第一現場》報導，中國裁判文書網近日公開一起判決，河南一場婚禮當中，20歲的伴娘張某（化姓）遭多名男子拋摔致腰椎重傷、鑒定為九級傷殘。

經河南汝陽縣人民法院一審判決，新婚夫婦及9名婚鬧者被判擔責，共計賠償張某各項損失及精神損害撫慰金23萬餘元（人民幣，下同）（約新台幣109萬元）。

張某被多人拋摔致九級傷殘　索賠27萬元

據判決書顯示，2023年10月4日，河南汝陽一場婚禮上，張某受新娘邀約擔任伴娘。當新郎將新娘接到婚房後，二人有事離開婚房，屋內僅剩張某與新郎的幾名好友。

據張某指認，新郎的其中一位好友王某丙先她從櫃子內拽出，她試圖躲到門後避開，但仍被強行拉扯至床上。隨後，在場參與婚鬧的數十人合力抓住被子四角，將她向上拋起，第二次拋起時眾人配合失誤，未能及時接住，導致她從高空墮落，當場受傷。

張某受傷後立即被送往醫院救治。經診斷，張某被確診為腰椎骨折（L1椎體爆裂骨折），共住院18天。2024年8月7日，某司法機構出具傷殘鑒定報告，評定張某為九級傷殘。

事發後，新郎召集所有鬧婚人士商討分擔費用，共籌集1.7萬餘元醫藥費，由新郎補足剩餘醫療開支。不過雙方無法就後續傷殘補償達成共識，張某最終透過法律途徑，將新婚夫妻及9名參與婚鬧人員一併起訴，索償各項損失27萬餘元。

法院一審判賠近23萬元

河南汝陽縣人民法院經審理認為，本案中，張某作為伴娘參加婚禮，期間因王某丙等人的婚鬧行為，導致摔傷。新婚夫婦作為婚禮主辦方，清楚當地一直存在婚鬧習俗，卻沒有安排人員看管婚房、及時制止危險嬉鬧，屬於重大監管疏忽，必須承擔對應賠償責任。

法院審理指出，王某丙過錯明顯，因承擔比其他婚鬧參與人更大的責任。雖其他參與人不承認對張某的婚鬧行為，但因不能提供充分證據，法院對其辯解不予採信。

法院最終劃定責任佔比與賠償方案，新郎新娘承擔40%、王某丙承擔20%、其餘8名參與人共同連帶承擔40%的賠償責任，共計賠償近23萬元。

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文章授權轉載自《香港01》

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