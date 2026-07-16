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來香港最不懂的事！港漂女指廁所1設計無法理解 網友：應全國推廣

香港01／ 撰文：布萊恩
從大陸來香港生活1個月的女生分享來香港最不理解的事，就是「為啥廁所都要上鎖」。示意圖／ingimage
從大陸來香港生活1個月的女生分享來香港最不理解的事，就是「為啥廁所都要上鎖」。示意圖／ingimage

香港生活，文化差異需要時間適應。有從中國大陸來港生活1個月的女生，在小紅書發文分享「來香港最不理解的事」，直指香港廁所1個管理設計令她「理解不能」，就是「為啥廁所都要上鎖呀」。

貼文引來內地及香港網友熱議，有人解釋基於「清潔成本控制」及「保障安全」，「因為要用最低的成本，來控制清潔度，清潔姐姐只需要定時定候去清潔就可以，不然清潔費會轉介到租戶，間接還是得轉介到客戶」、「怕有色狼走入去匿埋」。有內地網友知悉原因後大讚「非常好，建議全國推廣」。

港漂女：香港是適合居住遠大於適合旅遊的地方

「一人說一件，來香港最不理解的事」。該大陸來港女生於小紅書發照片發文，指來香港生活1個月，愈來愈發現香港是「適合居住遠大於適合旅遊的地方」。

不理解為何香港廁所要上鎖

但樓主同時表示，來香港生活有1件事令她「真的理解不能」，就是「廁所要上鎖」，遂向其他網友求教，「為啥廁所都要上鎖呀，連公司的都是，然後就是1個部門配幾把鑰匙，每個人帶着鑰匙去」，並標籤了「#香港廁所上鎖」。

網友拆解香港廁所上鎖原因：控制清潔成本、保障安全

內地及香港網友看後議論紛紛，有人認真分析，指出是「控制清潔成本」，「因為要用最低的成本來控制清潔度，上鎖了就只供特定租戶使用，人數有限，清潔姐姐只需要定時定候去清潔就可以，不然清潔費會轉介到租戶，間接還是得轉介到客戶」、「有些辦公樓的廁所都是好幾個公司一起用的，因為一層樓會分別租給好幾個公司」、「上鎖的廁所表示就不是公廁，只給特定的租戶才能使用。如果人人都可以使用，那誰去負責清潔費用啊？」、「我現在的公司就沒鎖，以前只有我們租的時候，我們廁所上鎖的，可乾淨了」。

亦有網友提到，除了「控制清潔成本」，「保障安全」也是廁所上鎖原因之一，「除了商場公共廁所，寫字樓和食肆的私人洗手間除了清潔的問題，還有安全的問題，如果有人在廁所跌倒，廁所負責的人有機會會承擔責任賠償」、「怕有色狼走入去匿埋」。有內地網友得悉原因表示認同，「非常好，建議全國推廣」。

廁所擁有人或管理者受《佔用人法律責任條例》規管

在香港，廁所擁有人或管理者（佔用人）受香港法例第314章《佔用人法律責任條例》規管。根據該條例，佔用人對所有訪客或合法使用者負有一般謹慎責任，必須採取在有關個案中所有情況下屬合理謹慎的措施的責任，以確保訪客為獲佔用人邀請，或准許該訪客到處所的目的而使用該處所時是合理地安全。

以廁所為例，須處於合理安全狀態，例如防止使用者因濕滑、設施損壞等原因發生意外。

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文章授權轉載自《香港01》

廁所 香港 小紅書

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