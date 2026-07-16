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香港警方突襲2獨立書店 5人涉販售煽動刊物被捕

中央社／ 香港16日綜合外電報導

香港警方15日突擊搜查由前媒體工作者創辦的獨立書店，並以涉嫌展示及出售具「煽動意圖」的物品為由逮捕5人；這是香港近期一連串針對獨立書店執法行動的最新一起。

法新社記者目擊，警方將一名戴著手銬的女子押上警車，並從「留下書舍」搬走多箱書籍及相關物品。

警方表示，國家安全處接獲檢舉，指有一批自海外寄抵香港的書籍中包含具煽動意圖的出版物，因此針對兩間書店進行搜查。

警方在聲明中指出，共有5人遭到拘捕。

根據香港2024年實施的「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法），相關罪行最高可判7年徒刑。香港2019年爆發「反送中」運動後，北京當局於2020年通過並實施香港國安法，港府2024年更進一步完成基本法23條立法，使香港國安體系更加嚴密。

警方並未在聲明中公布遭搜查的書店名稱，但法新社記者目擊警方突擊搜查留下書舍，香港媒體引述不具名消息人士的話報導，另一間遭搜查的書店是「田園書屋」。

法新社記者於營業時間前往田園書屋時，發現這間書店並未營業。

留下書舍14日才宣布將於8月結束營業，「考量整體香港經濟環境，我們只能悲觀地認為，要繼續經營下去將非常困難」。

這是今年來，香港警方第3度針對獨立書店進行搜查。

「獵人書店」兩名負責人上個月遭警方拘捕；3月時，則有4名「一拳書館」員工因販售被控具「煽動意圖」的出版品被捕。

港府 香港

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