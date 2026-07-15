全球首例 上海完成植入式腦機接口上市後第一次手術

據上海市科委消息，7月13日，植入式腦機接口手部運動功能代償系統（NEO）獲批上市後的首張處方在上海開出，全球首例植入手術在復旦大學附屬華山醫院完成。術中測試顯示，系統採集的硬膜外腦電訊號穩定、質量良好。患者術後生命體徵平穩。

第一財經報導，本次在華山醫院接受手術的患者十年前因車禍導致脊髓損傷，手部抓握功能受損，生活自理能力受限。經多專業團隊依據產品註冊適用範圍完成篩選評估後，患者接受此植入手術路徑。 NEO系統透過擷取和解碼硬腦膜外腦電訊號，辨識運動意圖，在大腦與外部功能代償裝置之間建立訊息通路，輔助實現手部抓握功能代償，改善生活自理能力。

此前在3月13日，大陸國家藥監局公布批准了博睿康醫療科技（上海）植入式腦機介面手部運動功能代償系統（NEO）創新產品註冊申請，實現腦機介面醫療器材全球首發上市，標誌著國際首個侵入式腦機介面醫療器材進入臨床應用階段。僅僅四個月，就發出首證，成功做完手術，意味著這一技術真正走上臨床，造福患者。

報導稱，由於腦機介面橫跨神經科學、材料學、微電子等多學科，「技術落地」與「商業化」之間橫亙著一條巨大的鴻溝。上海並非單純依靠政策補貼或硬體製造，而是憑藉「基礎研究+技術轉化＋頂級臨床」資源，已形成覆蓋侵入式、半侵入式和非侵入式的完整研發體系，拼出了一張完整的腦機接口了全鍊版圖。至於費用問題，NEO系統已納入上海醫保「滬惠保」。