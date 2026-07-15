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全球首例 上海完成植入式腦機接口上市後第一次手術

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
上海復旦大學附屬華山醫院近日完成植入式腦機介面手部運動功能代償系統（NEO）獲批上市後的全球首例植入手術。圖／截自「上海科技」微信公眾號
上海復旦大學附屬華山醫院近日完成植入式腦機介面手部運動功能代償系統（NEO）獲批上市後的全球首例植入手術。圖／截自「上海科技」微信公眾號

上海市科委消息，7月13日，植入式腦機接口手部運動功能代償系統（NEO）獲批上市後的首張處方在上海開出，全球首例植入手術復旦大學附屬華山醫院完成。術中測試顯示，系統採集的硬膜外腦電訊號穩定、質量良好。患者術後生命體徵平穩。

第一財經報導，本次在華山醫院接受手術的患者十年前因車禍導致脊髓損傷，手部抓握功能受損，生活自理能力受限。經多專業團隊依據產品註冊適用範圍完成篩選評估後，患者接受此植入手術路徑。 NEO系統透過擷取和解碼硬腦膜外腦電訊號，辨識運動意圖，在大腦與外部功能代償裝置之間建立訊息通路，輔助實現手部抓握功能代償，改善生活自理能力。

此前在3月13日，大陸國家藥監局公布批准了博睿康醫療科技（上海）植入式腦機介面手部運動功能代償系統（NEO）創新產品註冊申請，實現腦機介面醫療器材全球首發上市，標誌著國際首個侵入式腦機介面醫療器材進入臨床應用階段。僅僅四個月，就發出首證，成功做完手術，意味著這一技術真正走上臨床，造福患者。

報導稱，由於腦機介面橫跨神經科學、材料學、微電子等多學科，「技術落地」與「商業化」之間橫亙著一條巨大的鴻溝。上海並非單純依靠政策補貼或硬體製造，而是憑藉「基礎研究+技術轉化＋頂級臨床」資源，已形成覆蓋侵入式、半侵入式和非侵入式的完整研發體系，拼出了一張完整的腦機接口了全鍊版圖。至於費用問題，NEO系統已納入上海醫保「滬惠保」。

復旦大學 上海 手術

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