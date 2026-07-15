曾指「紅線難以捉摸」 香港兩獨立書店遭搜查

香港獨立書店再傳出被查的消息。香港警方國安處人員及海關人員15日採取聯合行動，搜查「留下書舍」、「田園書屋」，合共有5人被捕，涉嫌「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」被帶回調查，並查扣被指煽動書籍。

港媒「香港01」報導，香港警員今天搜查位於旺角西洋菜南街的「留下書舍」，帶走多箱疑為書藉的證物，並押走店內人士；同在旺角的「田園書屋」，也傳出亦被便衣人員上門調查。

報導引述消息報導，香港海關此前在一批由境外寄到香港的貨物中，發現「具煽動意圖」書籍。

香港警務處國家安全處與香港海關於旺角區搜查兩間書店，拘捕3名女子（30歲至59歲）、及2名分別37及57歲男子，他們被指涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」。

「留下書舍」由資深媒體人及數名前記者2022年創辦，甫於日前宣布將歇業，團隊提到，除了有財政赤字的挑戰，社會環境、建築狀況的不確定性、財政、團隊成員的個人發展，以及他們的家庭與身心狀況，都令團隊不得不思考完結的時機。

文中也提到，難以捉摸的紅線也是原因，「我們實在能力有限，無法把每一本書都讀過看過，更無能力判斷甚麼書才是『有問題』」，並指持續遇到「熱心投訴人」、「不知名人士」、「躲在匿名信背後的人」。