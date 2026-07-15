「繁轉簡」洗稿？蔣方舟學術不端案 陸媒：涉抄襲台灣論文

有關中國青年作家蔣方舟論文造假事件，陸媒南方周末表示，蔣方舟的論文涉嫌抄襲台灣作者的文章，並稱「繁轉簡洗稿」頗有些防不勝防。

中國人民大學13日發布情況通報，指出經調查認定蔣方舟構成學術不端行為，決定撤銷其碩士學位。蔣方舟本人在微博上表示道歉，表示接受校方對此事的處理。

南方周末報導指出，這次重新定性為學術不端，是因為有「新線索」。

報導表示，這個新線索，與豆瓣部落客「ilad」補充的新證據有關。「ilad」的證據顯示，蔣方舟的論文「瑪麗•雪萊的三種身份」與台灣作者陳重仁的「『別讓我走』與生命政治的美麗新世界」有不少地方雷同，涉嫌抄襲。陳重仁的文章原刊於台灣「中外文學」2012年第41卷第2期，而蔣方舟的碩士論文提交於2019年。

報導指出，「海峽兩岸同文同種，學界研究論題多有重合」。由於中國一些學校和機構的學術查重系統並未接入台灣學術數據庫，這種「繁轉簡洗稿」有些防不勝防。

除了蔣方舟這次的事件，報導舉了2025年2月爆出的「復旦博士後抄襲事件」例子，指復旦大學新聞學院博士後研究員兼武漢輕工大學副教授王燦在2020年到2024年間抄襲台灣學人的論著，4篇文章的抄襲幾乎到一字不漏。

報導認為，中國學術界應要拿出「魔高一尺，道高一丈」的魄力，紮緊學術倫理的籬笆，比如查重系統接入台灣數據庫，堵住「繁體轉簡體」抄襲的行為發生。