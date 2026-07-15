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為世界AI大會做準備 上海今起全域禁飛無人機

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
為加強2026世界AI大會期間的低空空域安全管理，上海自15日起實施全域無人機臨時空域管制，未經批准不得飛行。新華社
為加強2026世界AI大會期間的低空空域安全管理，上海自15日起實施全域無人機臨時空域管制，未經批准不得飛行。新華社

為加強「2026世界人工智能（AI）大會暨人工智能全球治理高級別會議」期間的低空空域安全管理，上海市自15日起實施全域無人機臨時空域管制，未經批准，任何單位或個人不得進行無人機飛行活動。

據上海市交通委員會民航處消息，此次臨時管制時間為7月15日凌晨0時至7月20日晚間12時，管制範圍涵蓋上海市全市行政區域。

消息指，管制期間，未經空中交通管理機構批准，任何單位或個人不得在臨時管制空域內進行無人駕駛航空器飛行活動。上海有關部門呼籲各單位及市民遵守空域管制規定，共同維護大會期間的空域安全秩序。

據此前報導，2026世界AI大會將於7月17日至20日在上海舉行，大陸國家主席習近平將出席開幕式並發表主旨演說，全面系統闡述中方對人工智慧發展和治理的政策立場及理念主張。

大陸外交部發言人林劍日前表示，本屆大會主題為「智能夥伴，共創未來」，中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織負責人共襄盛舉。

上海 無人機 AI 人工智慧

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