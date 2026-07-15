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耗資逾9.5億元、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸浙江溫州一艘耗資逾2億元人民幣（約新台幣9.5億元）打造、已閒置約14年的「明珠七號」躉船（固定停靠岸邊的水上平台），14日晚間在漲潮期間發生大幅傾斜。圖／取自第一財經
大陸浙江溫州一艘耗資逾2億元人民幣（約新台幣9.5億元）打造、已閒置約14年的「明珠七號」躉船（固定停靠岸邊的水上平台），14日晚間在漲潮期間發生大幅傾斜。圖／取自第一財經

大陸浙江溫州一艘耗資逾2億元人民幣（約新台幣9.5億元）打造、已閒置約14年的「明珠七號」躉船（固定停靠岸邊的水上平台），14日晚間在漲潮期間發生大幅傾斜。當地應急管理部門表示，現場人員已撤離，目前無人傷亡，該船目前未營業；海事部門則稱，該船與岸上設施相連，不影響航道船舶通行。

溫州明珠郵輪有限公司15日發布說明指出，14日20時10分，停靠於甌江路楊府山浦西靠泊平台的閒置躉船「明珠七號」，在大潮汛漲潮期間發生傾斜。

通報稱，公司第一時間啟動應急預案，相關部門迅速到場展開處置，事故具體原因正在進一步調查中。

綜合陸媒報導，現場執勤人員14日晚間8時多接獲通報後到場，起初船體僅輕微傾斜，但到了晚間9時左右，傾斜幅度已明顯加大。

鹿城區應急管理局表示，現場人員已撤離，未傳出人員傷亡，且「明珠七號」目前並未營業。溫州海事局則指出，該船與岸上設施相連，不會影響航道船舶通行。

公開資料顯示，「明珠七號」船長158公尺、寬30公尺，船體自重8,600噸。該項目於2005年被引進，並被列為當年溫州市政府招商引資「一號重點工程」，2010年開工，2012年完工。

不過，「明珠七號」完工後長期未投入正常營運。2012年從建造基地拖往碼頭途中，桅桿還曾撞上溫州大橋；之後雖一度規畫打造為集住宿、餐飲、休閒及娛樂於一體的場所，但最終長期閒置、成為網紅打卡地。

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