歐洲熱浪催旺大陸冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲近期遭遇極端高溫，帶動大陸空調（冷氣）在當地熱銷。陸媒報導，2026年上半年，大陸對歐盟空調出口額達37.6億美元，較去年同期增長43.2％，其中適合租屋及老舊住宅使用的移動式空調，出口增幅超過70％。在歐洲空調缺貨之際，一名法國男子甚至趁赴上海出差，托運一台空調回法國，準備給住在巴黎的93歲母親使用。

據央視新聞，法國氣象局12日表示，法國本土96個省中，有37個省處於最高級別的高溫紅色預警，另有46個省發布高溫橙色預警。當地居民為了消暑各出奇招，有人搶購空調、風扇，也有人把枕套放進冰箱，希望晚上睡覺時能涼快一些。巴黎等城市的大陸製移動式分體空調近期一機難求，多家門市已出現缺貨情況。

極目新聞報導，一名在上海外資企業工作的網友近日發文表示，一名法國男同事赴上海出差後，成功將一台空調托運回歐洲。該男子平時在西班牙工作，母親則住在巴黎，近期受熱浪影響，93歲的母親已難以忍受高溫。

這名網友表示，男子母親家中原本使用一台需要加冰塊的涼風扇，但降溫效果有限，還會使室內濕度升高，對年長者而言並不舒適。由於空調在降溫時也具有除溼效果，同事們聊天時便提議，乾脆從中國帶一台回去。

報導指，這名法國男子搭乘商務艙，行李額度較充足，因此不須另付超重費用。整趟「人肉帶空調」的成本包括空調1,260元（人民幣，下同）、機場包裝費130元，以及歐規大功率家電轉接頭22元，合計1,412元（約新台幣6,700元）。目前男子已攜帶空調抵達西班牙巴塞隆納，之後預計再轉往法國。

另據新華網15日報導，從出口數據來看，今年前5個月，大陸對法國、荷蘭及比利時的空調出口額均較去年同期翻倍，對西班牙、德國等市場的出口也維持2位數增長。物流端需求同樣大幅增加，菜鳥歐洲倉庫移動空調今年6月出庫量年增18倍，空調配件出庫量則增長12倍。