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賈平凹之女賈淺淺 被撤銷碩士學位、副教授職稱

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
賈平凹之女賈淺淺被西北大學撤銷碩士學位、撤銷教師資格。圖／取自百度百科
賈平凹之女賈淺淺被西北大學撤銷碩士學位、撤銷教師資格。圖／取自百度百科

大陸「天才少女」蔣方舟因學術不端涉碩士論文抄襲事件，被中國人民大學撤銷碩士學位後，位於西安的西北大學15日發布通報，針對該校教師、中國作家協會副主席賈平凹的女兒賈淺淺作出處分。校方認定賈淺淺存在論文抄襲問題，決定撤銷其碩士學位，並撤銷其教師資格。

據陸媒澎湃新聞，西北大學表示，針對網上反映其校教師賈淺淺涉嫌論文抄襲等問題，校方表示高度重視，已經與相關單位成立工作專班及調查組展開全面深入調查。期間，調查組亦透過調閱資料核查、委託專業機構鑑定、組織省內外專家評議，並聽取了當事人陳述。

校方指，經查證，賈淺淺以第一作者身份公開發表的16篇學術論文中，有9篇與他人已發表作品存在多處段落及語句重複且未註明來源（其中1篇屬於重複發表），6篇存在個別文字重複或引用標註不規範，僅有1篇未發現規範問題。

經西北大學學術委員會審議，認定其抄襲行為及學術不端屬實。此外，其碩士學位論文的主要觀點、論據及結論，亦與他人已出版和發表的著作及論文重複。經陝西師範大學學術委員會審議，同樣認定存在抄襲，並已依法撤銷其碩士學位。

處分結果方面，西北大學依據高校學術不端處理辦法、職稱評審及事業單位工作人員處分等相關法規，決定撤銷賈的副教授職稱及教師崗位任職資格。校方目前已同意其辭職申請並解除聘用關係，同時按程序撤銷其教師資格。有關單位亦正依規依紀，對其他涉案責任人進行處理。

去年賈淺淺在中國作協公示的擬發展會員名單中，其「屎尿入詩」的作文引發網友廣大爭議。中國作協書記處認真聽取各方意見後，研究決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。

賈淺淺的詩歌《雪天》曾引發大陸網友爭議。其中有3句寫到：「我們一起去尿尿，你尿了一條線，我尿了一個坑」；以及在《朗朗》中寫下：「晴晴喊，妹妹在我床上拉屎呢！等我們跑去，朗朗已經鎮定自若地手捏一塊屎，從床上下來了，那樣子像一個歸來的王。」

大陸 賈平凹

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