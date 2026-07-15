AI圖竟拿攝影賽一等獎？陸主辦方撤銷資格、停賽整改

大陸內蒙古呼和浩特一項攝影比賽的一等獎作品，因畫面中環衛人員制服出現亂碼文字，被網友質疑由人工智慧（AI）生成。呼和浩特市文學藝術界聯合會14日通報證實，該作品確實為AI生成，並非作者實景原創拍攝，已撤銷作品所有賽事認定、暫停比賽全面整改，並對相關責任人予以處理。

據南方日報報導，該作品名為《灑樂園林》，獲得「藝韻北疆．光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽一等獎。獲獎名單公布後，有網友發現，畫面中環衛人員身上的制服文字呈現不規則亂碼，質疑作品是AI生成圖片。事件引發討論後，相關獲獎文章已被刪除。

呼和浩特市文聯14日發布通報指出，該項比賽由呼和浩特市文聯主辦、市攝影家協會承辦。針對《灑樂園林》遭質疑為AI生成一事，市文聯第一時間展開調查，經核實確認，該作品確實由AI生成，並非作者實地拍攝的原創作品。

通報表示，已取消該作品線上、線下參賽、參評及參展資格，撤銷所有與賽事相關的認定，也不會納入賽事成果收錄範圍；同時暫停呼和浩特全民攝影雙月賽，推動全面整改，並依相關規定處理責任人。

呼和浩特市文聯坦言，此事暴露賽事審核把關不嚴、評選標準界定不清等問題，未來將強化賽事監督管理及審核機制，並稱將「堅決守住文藝創作底線」。

報導指，呼和浩特市文聯的一名工作人員13日曾表示，市文聯不負責作品評審，僅以主辦方身分轉發獲獎結果。被問及AI作品能否參賽時，該工作人員回應，「攝影比賽可能也需要現代科技的加入」，但強調「發生這種事我們肯定是要調查的。調查需要一個過程，有結果會公開」。

報導稱，同日，呼和浩特市攝影家協會相關工作人員查看涉事作品後直言，「這個的確太假了」。市文聯14日稍早則回應，相關單位正調查此事，後續將公布結果，當天晚間隨即發布通報確認作品為AI生成。