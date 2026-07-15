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機器人世界盃 清華大學火神隊衛冕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
清華火神隊機器人在比賽中射門。本報北京傳真
清華火神隊機器人在比賽中射門。本報北京傳真

近日，有「機器人世界盃」之稱的RoboCup 2026在韓國仁川落下帷幕。在人形機器人專案中，搭載北京企業加速進化Booster T1機器人的清華大學火神隊成功衛冕人形組世界冠軍。

機器人世界盃首屆比賽始於一九九七年，是目前國際上級別最高、規模最大、影響最廣泛的機器人賽事之一，其中人形機器人專案備受關注。在巴西舉辦的二○二五年機器人世界盃上，清華火神隊奪得人形組成人組冠軍，是中國機器人足球隊首次獲得該組別世界盃冠軍。

「足球只是比賽形式，真正被檢驗的，是機器人面對真實世界時的綜合能力：感知、運動、決策、協同，以及在複雜環境中的穩定性和可靠性。

加速進化相關負責人介紹，足球賽場被認為是具身智慧的重要試驗場之一，因為這裡沒有模擬環境中的「標準答案」，機器人必須面對真實的物理世界。它要真正看見足球，真正理解隊友，真正完成傳導、配合，也要面對高速奔跑中的碰撞、跌倒、干擾和各種無法預設的變化。每一次啟動、轉身、急停、射門，每一次跌倒後的重新站起，都考驗著機器人運動控制、環境感知以及自主決策的綜合能力。

本次賽事中，海內外共有卅八支參賽隊採用中國機器人公司加速進化的機型，加速進化機器人包攬了雙足人形所有組別的全部金牌。

如今，越來越多團隊開始把研發重心放在智慧本身，把機器人的基礎能力交給更加成熟的機器人平臺。相較去年五支賽隊，今年有更多頂尖賽隊選擇中國機器人本體參賽，背後無疑是對中國機器人技術與產品成熟度的認可。

世界盃 巴西 足球

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